Kỹ năng nghề theo chuẩn quốc tế: Chìa khóa phát triển nhân lực

Sáng 28-3, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng tổ chức tọa đàm "Nâng cao hiệu quả huấn luyện kỹ năng nghề theo chuẩn quốc tế", nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng WSOS (WorldSkills Occupational Standards) và thúc đẩy hội nhập quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

Chuẩn bị để sinh viên bước ra đấu trường quốc tế

TS Trương Anh Dũng, Cục trưởng Cục GDNN & GDTX (Bộ GD-ĐT), cho rằng tọa đàm này có ý nghĩa trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề phục vụ phát triển đất nước.





Theo TS, việc tiếp cận và đưa các tiêu chuẩn quốc tế vào chương trình huấn luyện cho thí sinh tham gia các kỳ thi quốc tế, cũng như tích hợp vào chương trình đào tạo, là định hướng quan trọng. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm thực hiện chủ trương phát triển hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế.

TS Trương Anh Dũng nhận mạnh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần chú trọng đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh phát huy năng lực khi tham gia các kỳ thi quốc tế.

Phát biểu khai mạc, TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, nhấn mạnh đào tạo theo Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề thế giới (WSOS) là hướng tiếp cận phù hợp trong bối cảnh toàn cầu hóa. TS chia sẻ: "WSOS chỉ rõ kiến thức, kỹ năng, mức độ am hiểu và năng lực làm việc tốt nhất, giúp người học đạt hiệu suất cao trong nghề nghiệp, đồng thời được quốc tế công nhận".

TS Lê Đình Kha cho biết việc đưa WSOS vào chương trình đào tạo, đặc biệt ở các module và học phần thực hành, giúp cơ sở đào tạo chủ động trước yêu cầu của các kỳ thi WorldSkills, tối ưu thời gian huấn luyện và nâng cao khả năng thích ứng của nguồn nhân lực.

Từ góc độ thực tiễn, tham luận của ThS Hoàng Quốc Long - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành, chuyên gia nghề Công nghệ thời trang - đã làm rõ quá trình chuẩn bị thí sinh cho các kỳ thi tay nghề quốc tế.

Theo đó, việc tuyển chọn ứng viên là bước nền tảng, với yêu cầu về tố chất, kiến thức nền, kỹ năng chuyên sâu, sức khỏe, bản lĩnh, khả năng tập trung, ý thức kỷ luật và tinh thần tự học. Kinh nghiệm thi đấu ở các cấp cũng giúp thí sinh thích nghi tốt hơn với môi trường cạnh tranh.

Việc kiểm soát thời gian cho từng kỹ năng, công việc và module là yếu tố giúp thí sinh tiến gần hơn đến thành tích cao.

Thoát “bẫy thu nhập trung bình”: Vai trò của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tại tọa đàm, TS Lê Văn Chương, Phó Trưởng phòng Kỹ năng nghề, Cục GDNN & GDTX, Nghị quyết 71-NQ/TW là một trong những định hướng quan trọng nhằm phát triển giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia, hướng tới mục tiêu thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình”.

Để đạt được mục tiêu này, chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực qua đào tạo nghề, giữ vai trò then chốt. Nếu không xây dựng được lực lượng lao động có kỹ năng nghề tốt thông qua hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sẽ khó đạt được mục tiêu đề ra. Thị trường lao động hiện nay cần khoảng 70% lao động qua đào tạo nghề trong cơ cấu nhân lực.

TS Lê Văn Chương (thứ 3 từ trái sang) chia sẻ về vai trò của Nghị quyết 71 trong phát triển giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động và hướng tới thoát “bẫy thu nhập trung bình”

Ông cũng cho rằng việc tham gia các kỳ thi kỹ năng nghề thế giới không chỉ nhằm mục tiêu đạt huy chương mà còn giúp tiếp cận với những tiêu chuẩn, kỹ năng mới của thế giới. Các kỳ thi này quy tụ gần 100 quốc gia, chủ yếu là các nước phát triển, đồng thời là nơi dự báo những kỹ năng của tương lai.

Ở góc độ cơ sở đào tạo, TS Tống Thanh Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết dù lần đầu tham gia cuộc thi kỹ năng nghề quốc tế, nhà trường đã có kinh nghiệm từ các kỳ thi trong nước và đã tiếp cận các chuẩn quốc tế trong đào tạo.

Tuy nhiên, khó khăn lớn hiện nay là việc đầu tư trang thiết bị công nghệ mới để đáp ứng yêu cầu thi. Việc này cần sự phối hợp, đồng hành từ doanh nghiệp do không thể đáp ứng ngay lập tức. Ngoài ra, đội ngũ huấn luyện cũng còn những bỡ ngỡ trong giai đoạn đầu tiếp cận. Song các thầy cô và đội ngũ chuyên gia luôn chủ động cập nhật thông tin, trau dồi kinh nghiệm để từng bước theo kịp yêu cầu của các kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế.

World Skills Competition – “Olympic” của kỹ năng nghề trẻ World Skills Competition là cuộc thi kỹ năng nghề lớn nhất thế giới dành cho người trẻ (dưới 22 tuổi). Cuộc thi lần đầu tổ chức năm 1950, là nơi hội tụ các tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc tế và những thí sinh xuất sắc nhất từ các quốc gia thành viên, tranh tài ở nhiều ngành nghề khác nhau. Kỳ thi không chỉ là sân chơi cạnh tranh mà còn góp phần định hình các chuẩn mực kỹ năng nghề toàn cầu, thúc đẩy các quốc gia nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tiệm cận quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Tại kỳ thi gần nhất năm 2024 tổ chức ở Lyon (Pháp), hơn 1.500 thí sinh đến từ 69 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tranh tài ở 59 nghề. World Skills Competition lần thứ 48 sẽ diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) từ ngày 22 đến 27-9-2026, tiếp tục mở ra cơ hội cọ xát, học hỏi và nâng cao trình độ cho thí sinh Việt Nam.



