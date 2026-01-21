Kỳ vọng những quyết sách đúng đắn, đột phá

Sáng 20-1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng) khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường đã đọc diễn văn khai mạc đại hội.

Nhiều thành tựu to lớn

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2030), tập trung cao độ ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên mới, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội trân trọng biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đặc biệt là vượt qua đại dịch COVID-19, các thảm họa thiên nhiên, biến động kinh tế - chính trị toàn cầu, nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra, nhất là những nhiệm vụ đột phá, mang tính cách mạng trong năm 2025.

Theo Chủ tịch nước, Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu và dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ lượng tử, các công nghệ mới... đang tạo ra những biến đổi mang tính thời đại, đang làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đặt ra yêu cầu cấp bách về xác lập mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản xuất và năng lực cạnh tranh quốc gia; những yêu cầu mới trong quản lý phát triển xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và tăng cường công tác đối ngoại...

Cũng theo Chủ tịch nước, sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, không ngừng cải thiện đời sống, nâng cao hạnh phúc của nhân dân, nâng tầm uy tín, vị thế đất nước trên trường quốc tế. Tuy nhiên, đất nước vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế: Tăng trưởng vẫn dưới mức tiềm năng, chưa thật bền vững; năng suất lao động chưa cao, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn...

"Trong bối cảnh đó, nhân dân cả nước đang đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, đột phá và hiệu quả của Đảng tại Đại hội XIV của Đảng" - Chủ tịch nước nêu rõ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường trình bày diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đại hội XIV có sứ mệnh lịch sử rất to lớn: Không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2026 - 2030, mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc ta trong nhiều thập niên tới, nhằm tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc, khơi thông mọi nguồn lực, mọi động lực phát triển, phát huy sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc 5 châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với tổng kết 40 năm đổi mới; khẳng định những thành tựu quan trọng nổi bật, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn lâu dài cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đột phá chiến lược cho giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nhấn mạnh những nội dung giải pháp có tính cách mạng, đột phá để đạt được mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong bối cảnh mới; kiểm điểm sâu sắc và toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải là những Ủy viên Trung ương thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, "phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân", đủ sức tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch nước khẳng định Đại hội XIV của Đảng là đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", thể hiện bản lĩnh kiên định, ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết của cả dân tộc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tập trung thông tin những điểm mới của Đại hội Chiều 20-1, trong giờ nghỉ giải lao của Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Trung tâm Báo chí Đại hội thăm hỏi, động viên lực lượng báo chí đang tác nghiệp. Trong 2 ngày qua có gần 600 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước và gần 100 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính tham dự đưa tin về Đại hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi phóng viên tại Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh: TTXVN Thăm hỏi phóng viên, Thủ tướng khẳng định báo chí luôn là lực lượng vất vả và quan trọng. Do đó phải ưu tiên, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp của báo chí. Thủ tướng đề nghị báo chí tập trung thông tin về những nội dung chính, những điểm mới của Đại hội. Cùng với thông tin về Đại hội, báo chí phản ánh không khí vui tươi phấn khởi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của dân tộc; đồng thời sẵn sàng triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV ngay sau khi Đại hội thành công. V.Duẩn

1.586 đại biểu tham dự đại hội Chiều 20-1, Đoàn Thư ký Đại hội có thông cáo báo chí về phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Theo thông cáo, đại hội có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên toàn Đảng. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 163 người (chiếm tỉ lệ 10,28%); đại biểu được bầu là 353 người (chiếm tỉ lệ 22,25%); đại biểu được chỉ định là 1.070 người (chiếm tỉ lệ 67,47%). Đại biểu nam chiếm tỉ lệ 81,02%; đại biểu nữ 18,98%. Đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ 10,53%. Có 1 đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, chiếm 0,06%; 10 đại biểu là Nhà giáo Ưu tú, chiếm 0,63%; 10 đại biểu là Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú, chiếm 0,63%; 3 đại biểu là Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, chiếm 0,19%. Trong phiên khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc Đại hội. Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội. Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Buổi chiều, các đại biểu làm việc tại đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội. V.Duẩn - T.Dũng



