Siêu bão Melissa mạnh nhất từ thế kỷ XIX đi vào vùng Caribe, tàu chiến Mỹ khẩn cấp di chuyển

Theo Guardian, siêu bão Melissa dự kiến đổ bộ Jamaica, một quốc đảo vùng Caribe - Trung Mỹ, trong ngày 28-10.

Khi còn cách thủ đô Kingston của Jamaica khoảng 225 km, siêu bão này đã đạt sức gió khủng khiếp 282 km/giờ, được xếp vào cấp 5 - cấp cao nhất - theo thang bão Saffir-Simpson.

Con số này cũng vượt xa tiêu chuẩn trên 221 km/giờ của cấp "trên 17" trong thang sức gió Beaufort mở rộng mà Việt Nam sử dụng.

Theo Guardian, đây là cơn bão mạnh nhất kể từ khi dữ liệu về bão được ghi nhận vào năm 1851.

Chính quyền Jamaica lo ngại Melissa sẽ gây ra lũ lụt thảm khốc, lở đất và thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng.

Melissa từng gây lũ lụt nặng ở TP Santo Domingo - Dominica vào cuối tuần qua, khi mới chỉ là "bão nhiệt đới" - Ảnh: AP

Theo Giám đốc Trung tâm Bão quốc gia thuộc Cơ quan Quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) Michael Brennan, mắt bão xuất hiện rõ nét trên ảnh vệ tinh và "có nhiều mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng" ở Jamaica.

Theo NBC News, đảo quốc này dự kiến sẽ phải hứng chịu lượng mưa lên tới 40 inches (102 cm) khi bão hoành hành.

Còn theo AP, lũ quét tàn khốc và lở đất dự kiến sẽ đe dọa Jamaica, Cuba và Hispaniola.

Mắt bão Melissa nhìn rất rõ nét trên ảnh vệ tinh - Ảnh: NOAA

Người dân Jamaica đang khẩn cấp tìm nơi trú ẩn, nhưng Giám đốc Cơ quan Khí tượng Jamaica Evan Thompson cảnh báo rằng không có nơi nào trên hòn đảo này có thể tránh được cơn bão Melissa với sức mạnh khủng khiếp.

Cơn bão sẽ tác động trước nhất đến bờ biển phía Nam của đảo quốc, sau đó tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng trên khắp hòn đảo.

Một người đàn ông lội qua con đường ngập nước ở thị trấn Old Harbour, gần bờ biển phía Nam Jamaica hôm 27-10, trước khi bão đổ bộ - Ảnh: AP

Theo TWZ, một số tàu chiến Hải quân Mỹ được giao nhiệm vụ chống ma túy ở vùng Caribe cũng đã phải di chuyển để tránh bão Melissa, theo một quan chức thuộc lực lượng này.

“Dựa trên thông tin thời tiết hiện tại và các mô hình dự báo, Hải quân Mỹ đang tiếp tục đưa ra quyết định liên quan đến bão Melissa. Sự an toàn của nhân viên và gia đình họ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi" - quan chức nói trên tiếp lời.