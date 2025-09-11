HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Philippines, Indonesia tạm ngừng nhập khẩu gạo, nông dân không cần lo lắng về đầu ra

Thùy Linh

(NLĐO) - Tại cuộc họp sáng 11-9 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các doanh nghiệp và hiệp hội đều nhấn mạnh nông dân không cần lo lắng về đầu ra của hạt lúa.

Bà Bùi Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1), khẳng định cứ dân có gạo là mua. Lượng tồn kho hàng trăm ngàn tấn đang được doanh nghiệp nhà nước tạm trữ, góp phần giữ nguồn hàng và ổn định giá.

Xuất khẩu gạo Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi Philippines tạm ngừng nhập khẩu - Ảnh 1.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng chủ trì cuộc họp về giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo

Ông Trần Tấn Đức, Thành viên HĐQT Tổng công ty Lương thực Miền Nam, cho biết sau cú giảm giá ngắn hạn, giá lúa đã phục hồi nhờ nhập khẩu từ châu Phi và hoạt động thu mua dự trữ quốc gia. Tới ngày 11-9, lúa chất lượng cao đã vượt 6.000 đồng/kg, lúa thường giữ mức 5.000 đồng/kg.

Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Trung An, đánh giá vụ hè thu cơ bản đã thu hoạch xong, việc Philippines tạm ngừng nhập khẩu không ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch xuất nhập khẩu. Ngoài ra, một số doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ hỗ trợ xuất khẩu, giải phóng tồn kho trong thời gian sớm để giữ uy tín với đối tác quốc tế.

Theo Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, đến hết tháng 8-2025, cả nước đã thu hoạch 3,13 triệu ha lúa, đạt sản lượng 20,52 triệu tấn. Phần còn lại của năm chủ yếu tập trung ở vụ thu đông với kế hoạch gieo hơn 708.000 ha tại Nam Bộ. Đây là dư địa quan trọng để điều tiết cung cầu nếu chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp được vận hành nhịp nhàng.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường nhấn mạnh: Song song với sản xuất, doanh nghiệp cần đầu tư hạ tầng sau thu hoạch như kho chứa thóc, gạo chuyên dụng, dây chuyền xay xát đạt chuẩn và công nghệ bảo quản hiện đại. Nếu thiếu những mắt xích này, chuỗi cung ứng dễ bị ùn tắc khi vụ thu đông bước vào cao điểm.

Khi hạ tầng được đầu tư đầy đủ, doanh nghiệp có thể tạm trữ chiến lược, lựa chọn thời điểm bán ra phù hợp với đơn hàng và giá cả quốc tế, thay vì phải bán vội để xoay vòng vốn.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam không chịu ảnh hưởng

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, 4 tháng cuối năm, sản lượng lúa dự kiến đạt thêm 13,8 triệu tấn, trong đó vụ thu đông, riêng Đồng bằng Sông Cửu Long đóng góp khoảng 6 triệu tấn - lợi thế đặc thù mà các nước trong khu vực không có. Đây được coi là "đệm an toàn" cho xuất khẩu, nhất là khi Philippines có truyền thống tăng nhập khẩu dịp cuối năm.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng khẳng định trong ngắn hạn, xuất khẩu gạo của Việt Nam không bị ảnh hưởng đáng kể. Bộ sẽ báo cáo Thủ tướng chỉ đạo các ngân hàng ưu đãi tín dụng, hỗ trợ cơ cấu lại nợ, tháo gỡ vướng mắc về hoàn thuế VAT.

Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh: Thị trường gạo Việt cần cả hai cánh tay - ứng phó nhanh trong ngắn hạn và chiến lược dài hạn. Một mặt tháo gỡ tín dụng, thuế, xúc tiến thương mại; mặt khác khai thác lợi thế vụ thu đông, mở rộng thị trường mới, tái cơ cấu sản xuất để nông dân có lãi và có niềm tin.

xuất khẩu gạo Philippines Indonesia tạm ngừng nhập khẩu giá gạo nông dân
