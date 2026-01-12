Phim "Án mạng núi cấm" đính chính tên không liên quan núi Cấm của An Giang

Nhà sản xuất 89s Group tối 11-1 đã ra thông cáo đính chính sau khi tên dự án phim "Án mạng núi cấm" trở thành tâm điểm tranh luận trái chiều trên mạng xã hội.

"Tên phim hiện đang trong quá trình rà soát, cân nhắc và chắc chắn sẽ được điều chỉnh trong thời gian tới nhằm đảm bảo tính phù hợp, tôn trọng văn hóa, địa lý địa phương và tránh những hiểu lầm không đáng có. Chúng tôi ghi nhận những ý kiến đóng góp từ cộng đồng và mong tiếp tục được lắng nghe thêm các phản hồi để có thể lựa chọn tên gọi phù hợp nhất trước khi công bố chính thức" – thông cáo có đoạn viết.

Thông cáo đính chính từ phía nhà sản xuất phim

Theo đó, phía nhà sản xuất cũng khẳng định nội dung phim hoàn toàn hư cấu, không dựa trên bất kỳ sự kiện có thật, nhân vật có thật hay địa danh cụ thể nào ngoài đời thực.

"Núi Cấm (Thiên Cấm Sơn) là một địa danh có thật, mang giá trị văn hóa – tâm linh quan trọng tại tỉnh An Giang. Tuy nhiên, địa điểm trong phim không phải núi Cấm tại An Giang, kịch bản cũng được quay ở một địa điểm khác và không có nội dung liên quan đến tôn giáo hay tín ngưỡng địa phương. Trong kịch bản, "núi cấm" được sử dụng với ý nghĩa hư cấu – ám chỉ một vùng núi nguy hiểm, bị cấm tiếp cận, mang tính biểu tượng và hoàn toàn khác với địa danh có thật. Việc sử dụng cách viết hoa trong tên dự án đã vô tình gây hiểu nhầm cho khán giả và người dân địa phương. Đây là sơ suất trong khâu đặt tên và truyền thông mà chúng tôi nghiêm túc nhìn nhận" – nhà sản xuất thổ lộ.

Đoàn phim và nhà sản xuất đã họp nội bộ, điều chỉnh cách thể hiện tên dự án trong các bài đăng trên mạng xã hội. Đồng thời, họ sẽ rà soát lại toàn bộ thông tin công bố để tránh tiếp tục gây hiểu nhầm. Nhà sản xuất gửi lời xin lỗi đến cộng đồng địa phương và mong nhận được sự thông cảm nếu đã gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Trước đó, hình ảnh khai máy của dự án phim "Án mạng núi cấm" được đăng tải trên trang cá nhân của đạo diễn Võ Thanh Hòa cùng các diễn viên.

Ngay sau đó, thông tin lan tỏa nhanh chóng và gây tranh luận trái chiều. Một số người cho rằng núi Cấm là địa điểm du lịch nổi tiếng, tên phim dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng không tốt địa danh. Họ phản đối tên phim, lo ngại sự ảnh hưởng.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng khác thì cho rằng điện ảnh thế giới không ít tên phim gắn liền địa danh nổi tiếng và không có ảnh hưởng tiêu cực nào vì ai cũng biết đó chỉ là phim, một sáng tạo nghệ thuật, hư cấu.

Trước những tranh cãi, các bức ảnh có tên "Án mạng núi cấm" cũng đã được xử lý xóa bỏ phần tên và nhà sản xuất nhanh chóng ra thông cáo đính chính.

Tựa dự án phim ban đầu