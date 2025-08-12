"Tổ quốc trong tim" làm nên điều kỳ diệu

Đó không chỉ là đỉnh cao của concert quốc gia "Tổ quốc trong tim", mà còn là minh chứng sống động cho sức hút của một chương trình nghệ thuật chính luận, nơi tình yêu Tổ quốc được khơi dậy mạnh mẽ qua âm nhạc.

Sức hút đặc biệt của chương trình chính luận

"Tổ quốc trong tim" là chương trình nghệ thuật đặc biệt do Báo Nhân Dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức tối 10-8, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đây không phải là một buổi biểu diễn thông thường, mà là bản hòa ca chính luận, nơi lịch sử hào hùng của dân tộc được tái hiện qua nghệ thuật đương đại.

Sân khấu concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” được thiết kế hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, chia thành bốn khu vực mang thông điệp “Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Cờ đỏ sao vàng”. (Ảnh: THÚY THÚY)

Như phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, chương trình là sự kết hợp giữa lòng yêu nước và âm nhạc, trình diễn sân khấu, với chiều sâu lịch sử và cảm hứng thời đại. Chương trình tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ cha anh, gửi gắm thông điệp về lòng tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng vươn lên trong thời đại mới. Ở "Tổ quốc trong tim", âm nhạc đã trở thành ngôn ngữ của tâm hồn, kết nối các thế hệ, là cách thức hiệu quả để kể lại câu chuyện đất nước một cách dung dị, chân phương mà sâu sắc.

Chương trình concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” có chủ đề ý nghĩa, đã tạo sức lay động mạnh mẽ

Công thức tạo sức hút của "Tổ quốc trong tim" trước hết nằm ở chủ đề ý nghĩa, có sức lay động mạnh mẽ. Chương trình lấy biểu tượng lá cờ đỏ sao vàng làm trung tâm, tái hiện các dấu mốc lịch sử gắn liền với hành trình đấu tranh và xây dựng đất nước. Từ thiết kế sân khấu mang hình chữ V biểu tượng cho "Việt Nam - Chiến thắng", cho đến những hình tượng thiêng liêng như lá Cờ đỏ Sao vàng tung bay, đoàn quân sải bước uy nghiêm mạnh mẽ, hay các lát cắt phi thời gian tái hiện lịch sử... tất cả đều được dàn dựng công phu với mong muốn khơi gợi niềm tự hào, gắn kết hàng triệu trái tim người Việt Nam trong và ngoài nước.

Ý tưởng xuyên suốt: Tôn vinh Tổ quốc Việt Nam

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh chia sẻ trong bối cảnh có quá nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật hiện nay, để tạo ra được sự khác biệt không hề đơn giản. Vì thế, ý tưởng xuyên suốt chương trình chính là tôn vinh Tổ quốc Việt Nam. "Khi đến với các buổi hòa nhạc, khán giả thường trông đợi sự xuất hiện của các ngôi sao nổi tiếng. Nhưng với chúng tôi, "Tổ quốc trong tim" không có "ngôi sao" nào cả, ngoài ngôi sao duy nhất trên lá cờ Tổ quốc. Tất cả chúng ta đến với chương trình là để tri ân và tôn vinh đất nước thân yêu".

Âm nhạc của chương trình không chỉ là giải trí, mà trở thành cầu nối gắn kết tình yêu Tổ quốc với tâm hồn con người, tạo nên không gian văn hóa đặc biệt, nơi khán giả không phải là người xem thụ động mà trở thành một phần của bản anh hùng ca dân tộc.

Khoảnh khắc hàng ngàn người lặng đi trước lời tâm sự của cựu chiến binh "Tự do hòa bình không phải dễ, có được bây giờ cố gắng mà giữ", rồi hòa giọng trong ca khúc "Mẹ yêu con", chính là minh chứng cho sức lay động ấy.

Yếu tố thứ hai là sự kết hợp hài hòa giữa các nghệ sĩ nổi tiếng, ca khúc đi cùng năm tháng và những bản nhạc giao hưởng hoành tráng. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi thuộc nhiều thế hệ, từ NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Hà Lê, đến các ca sĩ trẻ như Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Thanh Duy, Suboi... Các ca khúc kinh điển như "Mười chín tháng tám", "Đoàn vệ quốc quân", "Lên đàng", "Huế - Sài Gòn - Hà Nội"… được phối khí trẻ trung, kết hợp với bản nhạc giao hưởng hùng tráng, tạo nên sự bất ngờ và phấn khích.

Bên cạnh đó, những màn song ca giữa nghệ sĩ gạo cội và thế hệ trẻ không chỉ thể hiện sự kế thừa mà còn gửi thông điệp nối tiếp giữa truyền thống và hiện đại. Phần cuối chương trình với các ca khúc ngợi ca đất nước đã đẩy cảm xúc lên cao trào, nhận được tràng pháo tay vang dội từ khán giả. Sự kế thừa giữa truyền thống và hiện đại không chỉ ở âm nhạc mà còn ở thông điệp: Quá khứ nuôi dưỡng tương lai, gắn kết thế hệ trong hành trình dân tộc.

Nhiều điểm nhấn đặc biệt

Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh, là một chương trình chính luận nghệ thuật do cơ quan báo Đảng tổ chức, nhưng Báo Nhân Dân đặt tiêu chuẩn rất cao. Không thể vì là "chính luận" mà lại thỏa hiệp với chất lượng". Toàn bộ hệ thống âm thanh được thiết kế, lắp đặt trên sân Mỹ Đình theo tiêu chuẩn quốc tế, với những phép đo cụ thể tại từng vị trí khán đài, nhằm bảo đảm âm thanh đồng đều, chân thực, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho hàng chục ngàn khán giả.

Sân khấu được thiết kế hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, chia thành 4 khu vực mang thông điệp "Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Cờ đỏ sao vàng", với chiều cao 26 m. Hệ thống âm thanh, ánh sáng không chỉ bổ trợ mà còn kể chuyện riêng, kết hợp hiệu ứng điện ảnh qua màn hình LED khổng lồ, giúp khán giả trải nghiệm trọn vẹn từ mọi góc nhìn. Ê-kíp đã gắn micro tại các fanzone để tạo hiệu ứng hòa giọng trong "Tiến quân ca", mang lại âm thanh chân thực, đồng đều.

Cuối cùng, chiến lược tổ chức và quảng bá bài bản là yếu tố quyết định, biến chương trình thành sự kiện quốc gia. Dưới bàn tay đạo diễn Đặng Lê Minh Trí và nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, các điểm nhấn được dàn dựng công phu: Sự xuất hiện của 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 tái hiện diễu binh Quảng trường Đỏ, mang phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, khơi dậy cảm xúc tự hào. Tiếp đó là các vận động viên tiêu biểu như xạ thủ Phạm Quang Huy, Quang Hải, Ánh Viên, Lê Văn Công, lan tỏa tinh thần thể thao, đoàn kết dân tộc.

Màn pháo hoa 8 phút với 300 quả tầm cao khép lại đêm nhạc, tạo ấn tượng thăng hoa. Chiến lược quảng bá rộng rãi, kết hợp truyền thông chính thống, đã thu hút hơn 50.000 khán giả, biến sân Mỹ Đình thành biển đỏ sao vàng ngập tràn sự tự hào và xúc động.

"Tổ quốc trong tim" không chỉ là một concert thành công mà còn là bài học về cách thức khơi dậy lòng yêu nước qua nghệ thuật. Với chủ đề ý nghĩa, sự kết hợp sáng tạo, đầu tư nghiêm túc và tổ chức bài bản, các nhà tổ chức có thể tạo nên những không gian văn hóa lay động lòng người.



