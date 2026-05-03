“Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" giữ vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày

"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" có các suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 16-4 đến 19-4 và sau đó chiếu liên tục thay vì đến thời điểm ra rạp chính thức ngày 24-4 như kế hoạch ban đầu. Phim đã vượt mốc 100 tỉ đồng trước kỳ nghỉ lễ và vẫn tiếp tục hấp dẫn khán giả xuyên suốt mùa lễ 30-4 và 1-5.

Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, tính đến trưa 3-5, phim đang thu về hơn 173 tỉ đồng, giữ vị trí dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" gặp gỡ khán giả miền Nam

Nina đến với khán giả miền Bắc dịp lễ

Nina hát "Hello Vietnam!"

Với thành tích hiện tại, "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" chứng thực danh hiệu "ngựa ô" phòng vé Việt mùa lễ, xác lập kỷ lục phim kinh dị ăn khách nhất tại Việt Nam.

Phim giữ vị trí thứ hai trong mùa lễ là "Heo măm móng" của đạo diễn Lưu Thành Luân. Tác phẩm hiện đã thu về hơn 86 tỉ đồng, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

Ê-kíp "Heo năm móng" giao lưu cùng khán giả

Phim "Anh Hùng" có Thái Hòa tham gia đang giữ vị trí thứ ba trong 5 phim

Phim thứ ba trong tốp 5 tác phẩm cạnh tranh mùa lễ năm nay là "Anh hùng" của đạo diễn Võ Thạch Thảo. Phim thu về hơn 33 tỉ đồng, đang tiến đến mốc 50 - 60 tỉ đồng. Đây là con số thấp so với kỳ vọng của nhà sản xuất lẫn ê-kíp. Đặc biệt, phim có sự tham gia của Thái Hòa và một câu chuyện mang tính thời sự, đời thường.

"Anh hùng" nhận được nhiều lời khen ở câu chuyện giản dị, dễ hiểu, đi vào nội tâm, cảm xúc nhân vật, đề cao tình cảm gia đình, nhân văn.

"Trùm Sò" và "Đại tiệc trăng máu 8" đang cạnh tranh vị trí trong 5 phim mùa lễ

Hai vị trí cuối trong năm phim là sự cạnh tranh của "Đại tiệc trăng máu 8" và "Trùm Sò". Nếu những ngày đầu của mùa lễ, "Đại tiệc trăng máu 8" còn cạnh tranh trong tốp 3 với nhiều kỳ vọng thì bất ngờ lượng suất chiếu lại ngày càng giảm và doanh thu tăng rất chậm.

Đến nay, doanh thu phim chỉ mới hơn 28 tỉ đồng, ê-kíp thực hiện đang hy vọng sẽ đạt được mốc 50 tỉ đồng. Phim do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, Charlie Nguyễn sản xuất, Việt hóa từ phim Nhật. Dàn diễn viên phim gồm Vân Sơn, Miu Lê, Lê Khánh, Liên Bỉnh Phát…

Phim "Đại tiệc trăng máu 8" quy tụ dàn sao nhưng doanh thu lại không tương xứng

Thanh Thúy nỗ lực hết mình để quảng bá cho "Trùm Sò" dù phim khó hòa vốn

Phim "Trùm Sò" của đạo diễn Đức Thịnh ban đầu giữ vị trí cuối tốp năm, số suất chiếu thấp, doanh thu cũng thấp nhất năm phim. Phim hiện đạt con số hơn 12 tỉ đồng, còn rất lâu mới hòa vốn. Nếu xét theo doanh thu, phim "Trùm Sò" đứng cuối trong năm phim. Tuy nhiên, nếu xét theo doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày, "Trùm Sò" đang đứng thứ 4 và "Đại tiệc trăng máu 8" đứng thứ 6, sau phim hoạt hình nước ngoài.

Tổng kết mùa phim lễ 30-4 và 1-5 năm nay dù số lượng tác phẩm ra rạp tăng nhiều nhưng số doanh thu gặt hái lại thua so với mùa phim lễ cùng kỳ năm 2025. Thời điểm đó, tác phẩm "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" của Lý Hải thu về 232 tỉ đồng. Phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" của Victor Vũ thu về 249 tỉ đồng. Doanh thu cao hơn nhiều so với phim đang giữ vị trí đầu và vị trí thứ hai của mùa lễ hiện tại.



