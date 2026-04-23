HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Phim có Kiều Minh Tuấn, sao "nhí" Nina chạm mốc 100 tỉ đồng

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim kinh dị "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" do Kiều Minh Tuấn, Đoàn Minh Anh, Diệp Bảo Ngọc, Nina Nutthacha Padovan… tham gia chạm mốc 100 tỉ đồng.

Nhà sản xuất phim trưa 23-4 công bố "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" là tác phẩm điện ảnh mới nhất gia nhập "câu lạc bộ phim Việt trăm tỉ đồng" chỉ sau 6,5 ngày ra rạp, với hơn 1,2 triệu vé bán ra. Đây cũng là phim kinh dị có tốc độ chạm mốc 100 tỉ đồng nhanh nhất hiện nay.

Phim đã chạm mốc 100 tỉ đồng

Trước khi chạm mốc này, phim đã thiết lập loạt kỷ lục phòng vé ấn tượng đối với dòng phim kinh dị như: tốp 1 doanh thu đặt vé trước (13 tỉ đồng), kỷ lục doanh thu trong ngày (19,4 tỉ đồng) và chạm mốc 70 tỉ nhanh nhất với 85% thị phần phòng vé.

Bên cạnh câu chuyện quanh truyền thuyết về "phí phông" - loài quỷ hút máu chốn non cao, phim ghi điểm nhờ định hướng sản xuất chỉn chu, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Bối cảnh phim tại làng Tà Phình, Mộc Châu với quy mô gần 150 nhân sự.

Để mừng cột mốc trăm tỉ đồng, nhà sản xuất cũng tung ra video clip hậu trường, kể hành trình sau ống kinh của phim.

Phim có sự góp sức của người dân địa phương

"Tôi chọn bối cảnh này bởi tính hoang sơ, phù hợp với câu chuyện, khi sương mù dày đặc từ sáng sớm đến tối muộn, thời tiết rất lạnh và khắc nghiệt. Các diễn viên khi đứng giữa cảnh vật này có cảm giác không thân thiện, không gần gũi, co ro người trong cái giá buốt của lớp sương mù huyền ảo, làm cho phim có màu sắc riêng" - đạo diễn Đỗ Quốc Trung chia sẻ.

Về phần phần hình ảnh, thiết kế mỹ thuật Kelly Hoàng cho biết sau khi khảo sát bối cảnh, cô bắt đầu triển khai thiết kế trong khoảng một tháng rưỡi, sử dụng các hình ảnh ghi nhận từ trên cao để dựng lại sơ đồ tổng thể ngôi làng, qua đó xác định vị trí các bối cảnh chính. Trên nền tảng mô hình 3D, đội ngũ tiếp tục xây dựng bản làng trong khoảng ba tuần với 7 ngôi nhà sàn mới được bổ sung.

Đoàn Minh Anh vào vai Dương và Kiều Minh Tuấn vai Còn. Hai anh em là pháp sư tập sự

Lua và Mon do Nina và Diệp Bảo Ngọc thể hiện là hai mẹ con có nhiều đặc điểm của loài "phí phông"

Hậu trường phim

Giám đốc sản xuất Trang Công Thành tiết lộ rằng quá trình dựng bối cảnh tại làng Tà Phình còn có sự tham gia của 50% tổng nhân lực của người dân bản địa, hỗ trợ trong khâu vận chuyển nguyên vật liệu cũng như đóng góp vào việc trang trí không gian nhà sàn. Qua đó, giúp tái hiện đời sống vùng cao một cách chân thực trên màn ảnh.

Ngoài ra, do điều kiện địa hình hạn chế, một số thiết bị ghi hình, ánh sáng và phương tiện không thể tiếp cận sâu vào khu vực rừng núi nơi đoàn phim thực hiện các cảnh quay. 

Trước thực tế này, đạo diễn hình ảnh Fa Châu Trần đã linh hoạt điều chỉnh phương án, sử dụng bóng bay để bố trí nguồn sáng, đồng thời tận dụng khói, sương mù và ánh sáng tự nhiên từ lửa nhằm tạo nên không gian ma mị cho các cảnh quay đêm, đặc biệt là đại cảnh đám tang hay những buổi tế gọi hồn giữa thung lũng.

Tác phẩm hiện vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày. Tuy nhiên, từ ngày 24-4, nhiều phim Việt mới khác trên đường đua mùa phim Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4 sẽ ra rạp, hứa hẹn có sự cạnh tranh và thay đổi thứ hạng mạnh mẽ.

Nina của "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" phấn khích khi đóng phim Việt

(NLĐO) - Sao "nhí" Thái Lan Nina Nutthacha Padovan hóa thân quỷ Phí Phông trong phim kinh dị Việt "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng".

Nina của "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" tụ hội cùng Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc

(NLĐO) - Nữ diễn viên "nhí" của Thái Lan Nina Nutthacha Padovan, 11 tuổi, đến Việt Nam đóng phim. Cô bé tham gia tác phẩm "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng".

Thái Hòa "đỉnh thôi rồi" trong Anh Hùng

(NLĐO) - Thái Hòa "bán mạng" trong Anh Hùng- siêu phẩm được dự báo lấy nước mắt khán giả nhất trong dịp lễ Giỗ Tổ, 30-4 và 1-5.

diễn viên Kiều Minh Tuấn câu lạc bộ trăm tỉ đồng Nina Nutthacha Padovan phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng"
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo