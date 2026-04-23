Phim có Kiều Minh Tuấn, sao "nhí" Nina chạm mốc 100 tỉ đồng

“Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” chạm mốc trăm tỉ đồng sau 6,5 ngày ra rạp

Nhà sản xuất phim trưa 23-4 công bố "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" là tác phẩm điện ảnh mới nhất gia nhập "câu lạc bộ phim Việt trăm tỉ đồng" chỉ sau 6,5 ngày ra rạp, với hơn 1,2 triệu vé bán ra. Đây cũng là phim kinh dị có tốc độ chạm mốc 100 tỉ đồng nhanh nhất hiện nay.

Phim đã chạm mốc 100 tỉ đồng

Trước khi chạm mốc này, phim đã thiết lập loạt kỷ lục phòng vé ấn tượng đối với dòng phim kinh dị như: tốp 1 doanh thu đặt vé trước (13 tỉ đồng), kỷ lục doanh thu trong ngày (19,4 tỉ đồng) và chạm mốc 70 tỉ nhanh nhất với 85% thị phần phòng vé.

Bên cạnh câu chuyện quanh truyền thuyết về "phí phông" - loài quỷ hút máu chốn non cao, phim ghi điểm nhờ định hướng sản xuất chỉn chu, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Bối cảnh phim tại làng Tà Phình, Mộc Châu với quy mô gần 150 nhân sự.

Để mừng cột mốc trăm tỉ đồng, nhà sản xuất cũng tung ra video clip hậu trường, kể hành trình sau ống kinh của phim.

Phim có sự góp sức của người dân địa phương

"Tôi chọn bối cảnh này bởi tính hoang sơ, phù hợp với câu chuyện, khi sương mù dày đặc từ sáng sớm đến tối muộn, thời tiết rất lạnh và khắc nghiệt. Các diễn viên khi đứng giữa cảnh vật này có cảm giác không thân thiện, không gần gũi, co ro người trong cái giá buốt của lớp sương mù huyền ảo, làm cho phim có màu sắc riêng" - đạo diễn Đỗ Quốc Trung chia sẻ.

Về phần phần hình ảnh, thiết kế mỹ thuật Kelly Hoàng cho biết sau khi khảo sát bối cảnh, cô bắt đầu triển khai thiết kế trong khoảng một tháng rưỡi, sử dụng các hình ảnh ghi nhận từ trên cao để dựng lại sơ đồ tổng thể ngôi làng, qua đó xác định vị trí các bối cảnh chính. Trên nền tảng mô hình 3D, đội ngũ tiếp tục xây dựng bản làng trong khoảng ba tuần với 7 ngôi nhà sàn mới được bổ sung.

Đoàn Minh Anh vào vai Dương và Kiều Minh Tuấn vai Còn. Hai anh em là pháp sư tập sự

Lua và Mon do Nina và Diệp Bảo Ngọc thể hiện là hai mẹ con có nhiều đặc điểm của loài "phí phông"

Hậu trường phim

Giám đốc sản xuất Trang Công Thành tiết lộ rằng quá trình dựng bối cảnh tại làng Tà Phình còn có sự tham gia của 50% tổng nhân lực của người dân bản địa, hỗ trợ trong khâu vận chuyển nguyên vật liệu cũng như đóng góp vào việc trang trí không gian nhà sàn. Qua đó, giúp tái hiện đời sống vùng cao một cách chân thực trên màn ảnh.

Ngoài ra, do điều kiện địa hình hạn chế, một số thiết bị ghi hình, ánh sáng và phương tiện không thể tiếp cận sâu vào khu vực rừng núi nơi đoàn phim thực hiện các cảnh quay.

Trước thực tế này, đạo diễn hình ảnh Fa Châu Trần đã linh hoạt điều chỉnh phương án, sử dụng bóng bay để bố trí nguồn sáng, đồng thời tận dụng khói, sương mù và ánh sáng tự nhiên từ lửa nhằm tạo nên không gian ma mị cho các cảnh quay đêm, đặc biệt là đại cảnh đám tang hay những buổi tế gọi hồn giữa thung lũng.