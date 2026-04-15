Phim đề tài góc khuất hoa hậu lên sóng VTV

Sau khi bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" kết thúc, phim "Lời hứa đầu tiên" sẽ tiếp sóng khai thác góc khuất của thế giới nhan sắc và những đánh đổi trong đời thực.

Lựa chọn hình thức miniseries, phim đi theo hướng kể chuyện cô đọng, tập trung vào chiều sâu tâm lí nhân vật. Tác phẩm mở ra những khoảng tối áp lực danh tiếng, sự đánh đổi, những cám dỗ len lỏi trong hành trình đi tìm vị trí và giá trị bản thân của các người đẹp.

Huyền Trang trong vai Vi Minh phim "Lời hứa đầu tiên"

Nhân vật trung tâm là Vi Minh (Huyền Trang đóng), cô gái người Tày mang theo khát vọng đổi đời bước vào thế giới hào nhoáng. Nhưng càng tiến sâu, cô càng đối diện những lựa chọn khó khăn, nơi ranh giới đúng sai trở nên mong manh. Những mối quan hệ chằng chịt, sự tổn thương về niềm tin và tình thân khiến hành trình trưởng thành của nhân vật không chỉ là đi lên, mà còn là những lần vấp ngã, tự đối diện và làm lại.

Đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu cho biết bộ phim được đầu tư chỉn chu về bối cảnh, với phần lớn thời lượng ghi hình tại vùng núi Tuyên Quang nhằm tái hiện vẻ đẹp hùng vĩ, đậm chất miền cao. Dàn diễn viên trẻ như Huyền Trang, Linh Sơn, Trình Mỹ Duyên, Việt Hoàng, ca sĩ Maya… mang đến cảm giác tươi mới.

Đặc biệt, sự góp mặt của Quỳnh Anh - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2024 trong vai Thanh Hương, một cô gái xinh đẹp nhưng đầy tham vọng, mang đến màu sắc chân thực hơn cho câu chuyện về giới sắc đẹp.