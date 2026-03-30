Giải trí

Phim có "nàng hậu" Đoàn Thiên Ân và mỹ nam Khương Lê hút khán giả

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim "Hẹn em ngày nhật thực" có sự tham gia của cặp đôi chính Đoàn Thiên Ân, Khương Lê hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt theo ngày.

Phim nhận được phản hồi tích cực từ khán giả

Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, phim "Hẹn em ngày nhật thực" tính đến trưa 30-3 đã thu về hơn 21 tỉ đồng. Phim dẫn đầu dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

Tác phẩm ban đầu được công bố chính thức ra rạp từ ngày 3-4, có các ngày chiếu sớm từ ngày 27 đến 29-3. Tuy nhiên, sau khi tác phẩm nhận được phản hồi tốt từ khán giả, nhà sản xuất tuyên bố sẽ chiếu xuyên suốt, nối tiếp các ngày chiếu sớm.

Chuyện tình chàng thợ điện An Thiên

và cô thợ may Thiên Ân

"Hẹn em ngày nhật thực" lấy bối cảnh những năm 1990, kể câu chuyện tình vượt định kiến giữa Thiên Ân - một cô gái theo đạo Công giáo và An Thiên - chàng trai ngoại đạo. Giữa làng quê Trà Mây yên bình ở miền Trung, Thiên Ân - cô thợ may tại gia, cùng bạn tình cờ gặp gỡ An Thiên – anh thợ điện từ nơi khác đến.

Cả hai dần nảy sinh tình cảm nhưng An Thiên không theo đạo còn Thiên Ân và mẹ cô là bà Hoa (NSND Lê Khanh đóng) lại rất sùng đạo. Bà Hoa từng chia tay người chồng ngoại đạo nên càng không muốn con gái mình theo "vết xe đổ".

Bà chọn cho con người chồng theo bà rất hoàn hảo là bác sĩ Hải (Thanh Sơn đóng), cùng làng, thân thiết với gia đình và cùng đạo. Mâu thuẫn xảy ra khi Thiên Ân buộc phải chọn lựa giữa tình và hiếu, để cuối cùng trở thành một nữ tu.

Nhiều năm sau, trước khi chuẩn bị thực hiện nghi thức khấn trọn, phụng sự Chúa, Thiên Ân tâm không an vì vẫn còn nhớ đến tình cũ. Cô quyết định tìm gặp lại An Thiên để trao trả kỷ vật, cắt đứt nỗi day dứt tâm hồn.

Tác phẩm hoài niệm và duy mỹ, truyền tải được cảm xúc đến khán giả

Phim mang đến cho khán giả không gian hoài niệm với bối cảnh đậm nét những năm 1990 từ trang phục, lối sống, khung cảnh thiên nhiên yên bình. Mỗi góc quay đều đẹp, tạo cảm giác duy mỹ, buồn lãng mạn nhưng không bi lụy. Phim truyền được cảm xúc đến người xem.

Phim mang đến sự hoài niệm

Thời không có mạng xã hội, tivi còn hiếm hoi thì giải trí của nam thanh, nữ tú là ra quán chè

Tình yêu hồn nhiên hiển hiện trong mắt họ

Nhưng cuộc tình bị ngăn cấm

Bà chọn cho con gái người chồng hoàn hảo là bác sĩ Hải

Hứa Vĩ Văn vai cha xứ

Lâm Vỹ Dạ đóng vai phụ

Hứa Minh Đạt

Nguyên Thảo

Huỳnh Phương

Thiên Ân khi đã làm nữ tu

Dàn diễn viên diễn xuất tốt cũng là điểm nhấn quan trọng giúp khán giả chìm đắm trong câu chuyện, khóc cười cùng nhân vật. Âm nhạc của phim cũng được sắp xếp hợp lý, góp phần tăng thêm không khí cho tác phẩm.

Dù có đề cập đến những định kiến trong tôn giáo nhưng như đạo diễn chia sẻ bà Hoa chỉ là một cá nhân đại diện cho một mẫu người mang định kiến của những năm 1990. Và thật ra, nhân vật này từ đầu vốn không mang định kiến vì chồng bà cũng là người ngoại đạo. Đây chỉ là sự phản ứng của một người mẹ muốn bảo vệ con mình khỏi "vết xe đổ" trước đây của mình nên có cái nhìn độc đoán và gay gắt trước chuyện tình của con.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: Từ vương miện đến vai diễn nặng ký - hành trình bước ra khỏi vùng an toàn

(NLĐO) - Hoa hậu Đoàn Thiên Ân với lựa chọn táo bạo: vai chính trong bộ phim "Hẹn em ngày nhật thực" - nơi cảm xúc không còn là điểm nhấn, mà là thử thách.

NSND Lê Khanh khóc đỏ mắt vì Thiên Ân cãi lời, quyết yêu chàng thợ điện Khương Lê

(NLĐO) - Thiên Ân sẽ chọn ai: bác sĩ nam thần "Thanh Sơn" hay anh thợ điện lãng tử "Khương Lê"?

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn… lãng mạn cùng "Thơ tình gửi ma-sơ"

(NLĐO) - Dàn diễn viên: Đoàn Thiên Ân, NSND Lê Khanh, Thanh Sơn, Huỳnh Phương, Nguyên Thảo, Lâm Vỹ Dạ ... dự khai máy phim "Thơ tình gửi ma-sơ".

Đoàn Thiên Ân NSND Lê Khanh Khương Lê Hẹn em ngày nhật thực
