Giải trí

Phim "Gia đình trái dấu" kết thúc viên mãn

Kim Ngân

(NLĐO) - Tập cuối “Gia đình trái dấu” khép lại ấm áp khi ông Phi hàn gắn gia đình, Đức cầu hôn Vân, mọi mâu thuẫn được hóa giải, trọn vẹn hạnh phúc.

Tối 11-2, tập cuối bộ phim truyền hình "Gia đình trái dấu" đã chính thức lên sóng, khép lại hành trình dài đong đầy cảm xúc với kết thúc được nhiều khán giả chờ đợi. Tập cuối mang đến những diễn biến "thắt-mở" đầy ấm áp khi mọi mâu thuẫn trong gia đình ông Phi được hóa giải, đồng thời các nhân vật chính đều tìm thấy bến bờ hạnh phúc riêng.

Bộ phim đưa người xem trở lại không khí ấm cúng của gia đình ông Phi khi ông quyết định đưa cả nhà về quê thăm ông nội. Trong lúc đi thăm vườn của chú Hoàng, Vân (diễn viên Thùy Dương) không may té ngã và phải nhập viện khiến cả nhà vô cùng lo lắng.

Phim "Gia đình trái dấu" kết thúc viên mãn - Ảnh 1.

Đức có màn cầu hôn lãng mạn trong sự vui mừng của cả hai bên gia đình. (Ảnh: VTV)

Trước tình huống nguy cấp, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) đã lao ra chặn xe tải xin giúp đưa Vân đi cấp cứu, hành động đầy trách nhiệm này sau đó đã khiến ông Thăng (bố Vân) thay đổi hoàn toàn thái độ với ông Phi và gửi lời xin lỗi vì hiểu lầm trước đó.

Điểm nhấn của tập cuối là màn cầu hôn bất ngờ và xúc động mà Đức (diễn viên Tuấn Anh) dành cho Vân. Với sự phối hợp của cả hai bên gia đình, Đức đã tổ chức một buổi lễ lãng mạn, bày tỏ những lời yêu thương và dự định cho tương lai. Dù từng băn khoăn về chuyện cưới xin, Vân cuối cùng đã gật đầu trong niềm vui và hạnh phúc của mọi người.

Phim "Gia đình trái dấu" kết thúc viên mãn - Ảnh 2.

Cái kết đẹp của "Gia đình trái dấu. (Ảnh: VTV)

Trong không khí trọn vẹn ấy, ông Phi cũng tranh thủ nắm chặt tay bà Ánh. Cái kết này không chỉ mang đến nụ cười cho khán giả mà còn gửi gắm thông điệp về tình thân, sự bao dung và giá trị của một gia đình đoàn kết.

Ngay sau khi phát sóng, tập cuối "Gia đình trái dấu" nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người xem, nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động trước hành trình nhân vật vượt qua sóng gió để tìm đến hạnh phúc và sự hòa hợp trong gia đình.

Phim Tết của Huỳnh Lập tạo tiếng cười dồn dập

Phim Tết của Huỳnh Lập tạo tiếng cười dồn dập

(NLĐO) - Phim web-drama chiếu Tết "Cậu Út cậu con Cúc" mùa 5 của Huỳnh Lập thu hút khán giả bởi những tình tiết hài hước duyên dáng.

Đàm Vĩnh Hưng mời diễn viên phim Mưa đỏ đóng MV

(NLĐO) - Đàm Vĩnh Hưng ra mắt MV "Xuân của lính xa nhà" - Ca khúc xuân tri ân sự hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ.

"Running Man Việt Nam mùa 3" ra rạp chiếu phim

(NLĐO) - Bất ngờ, "Running Man Việt Nam mùa 3" công bố sẽ có phiên bản điện ảnh chiếu rạp.

phim truyền hình Gia đình trái dấu cái kết phim
