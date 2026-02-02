HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Đàm Vĩnh Hưng mời diễn viên phim Mưa đỏ đóng MV

Thùy Trang

(NLĐO) - Đàm Vĩnh Hưng ra mắt MV "Xuân của lính xa nhà" - Ca khúc xuân tri ân sự hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ.

Đàm Vĩnh Hưng lần đầu khai thác hình ảnh người lính trong MV "Xuân của lính xa nhà"

Đàm Vĩnh Hưng mời diễn viên phim Mưa đỏ đóng MV - Ảnh 1.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đưa con trai Polo vào đóng MV của mình

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa phát hành MV "Xuân của lính xa nhà" với sự tham gia của nghệ sĩ Thanh Hiền, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Minh Hà và con trai Polo Huỳnh. Sản phẩm tôn vinh những người chiến sĩ đang ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết, đây là một dự án đặc biệt vì lần đầu tiên, anh lựa chọn hình ảnh người chiến sĩ làm chủ thể cảm xúc trong một sản phẩm nhạc Tết.

Nếu trước đây, nhạc xuân của Đàm Vĩnh Hưng thường gắn liền với không khí đoàn viên, hoài niệm và tình thân gia đình, thì ở lần trở lại này, nam ca sĩ mở rộng biên độ cảm xúc, hướng về những con người đang đón Tết trong hoàn cảnh rất khác - những người lính không thể về nhà, lặng lẽ làm nhiệm vụ để giữ trọn mùa xuân cho đất nước.

Tiếp tục cho thấy sự lựa chọn âm nhạc giàu chiều sâu, Đàm Vĩnh Hưng kể câu chuyện mùa xuân không chỉ bằng sự háo hức, mà còn bằng những khoảng lặng, sự thấu cảm và sẻ chia. 

Âm nhạc của anh vì thế dần trở thành một điểm tựa tinh thần, chạm đến những góc sâu kín nhất trong lòng khán giả mỗi độ xuân về.

MV "Xuân của lính xa nhà" kể câu chuyện về những người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong những ngày cận Tết. Những hình ảnh đời thường như trồng rau, gói bánh chưng, đọc thư nhà giữa gió biển tạo nên những lát cắt dung dị nhưng đầy xúc động.

Đàm Vĩnh Hưng mời diễn viên phim Mưa đỏ đóng MV - Ảnh 2.

Cảnh quay trong MV

Cao trào của MV là khi cơn bão lớn ập đến, các chiến sĩ nhận lệnh ra khơi cứu hộ ngư dân gặp nạn, đối mặt với hiểm nguy giữa biển động. Khoảnh khắc họ trở về trong vòng tay chờ đợi của người thân, giữa nước mắt và nụ cười, trở thành điểm nhấn cảm xúc mạnh mẽ.

Thông qua dự án, Đàm Vĩnh Hưng muốn gửi gắm thông điệp tri ân những người chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc, đồng thời nhắc nhớ về giá trị của bình yên - điều đôi khi chỉ được cảm nhận rõ nhất trong những khoảnh khắc xa nhà.

"Hưng chỉ mong MV "Xuân của lính xa nhà" được ra mắt sớm để mọi người thấy được sự hy sinh của những người đang ở xa, ngày đêm bảo vệ biên cương Tổ quốc. Hưng muốn gửi tặng món quà tinh thần này đến tất cả các chiến sĩ Việt Nam, đặc biệt là những người nơi hải đảo xa xôi, những người nhiều năm không có cơ hội đón Tết cùng gia đình" - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói.

Diễn viên phim Mưa đỏ gây ấn tượng khi đóng MV

Hai diễn viên phim Mưa đỏ là Phương Nam và Lâm Thanh Nhã để lại dấu ấn mạnh mẽ với lối diễn xuất chân thật, giàu cảm xúc khi hóa thân thành những người chiến sĩ trong MV "Xuân của lính xa nhà".

Đàm Vĩnh Hưng mời diễn viên phim Mưa đỏ đóng MV - Ảnh 3.

Đàm Vĩnh Hưng mời diễn viên phim Mưa đỏ đóng MV

Không chỉ thể hiện được vẻ rắn rỏi, kỷ luật của người lính, cả hai còn khắc họa rõ nét đời sống nội tâm đầy yêu thương phía sau bộ quân phục. Trong những phân cảnh cứu hộ giữa biển động, hai diễn viên không ngại lao mình xuống làn nước, thực hiện các cảnh quay giữa sóng gió để tái hiện tinh thần quả cảm của người lính - những con người luôn đặt sự an toàn của người dân lên trên hết.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xúc động cho biết: "Các diễn viên và cameraman rất lăn xả, họ là những người xứng đáng được trao tặng những lời khen cho sự hi sinh thầm lặng. Họ chịu mưa, chịu gió để có được những góc quay đẹp nhất, giống như những người nghệ sĩ luôn muốn chinh phục những đoạn khó nhất trong nghề".

Đàm Vĩnh Hưng mời diễn viên phim Mưa đỏ đóng MV - Ảnh 4.

Diễn viên phim Mưa đỏ đóng MV của Đàm Vĩnh Hưng

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có chuyến đi thăm đồn biên phòng Lò Gò, gặp gỡ, động viên tinh thần các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ; trao tặng 2 tấn gạo cho bà con và lực lượng biên phòng, đồng thời mang đến một đêm nhạc ấm áp phục vụ người dân và các chiến sĩ nơi biên giới.

Tin liên quan

Đàm Vĩnh Hưng tặng hoa chúc mừng Hồng Thanh

Đàm Vĩnh Hưng tặng hoa chúc mừng Hồng Thanh

(NLĐO) - Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mang hoa chúc mừng Hồng Thanh khi phim do anh đóng chính là "Thai chiêu tài" ra mắt khán giả.

Tăng Phúc được khen khi hát Diễm Xưa

(NLĐO) - 4 anh tài nổi tiếng tái hợp, làm mới loạt ca khúc bất hủ khiến 3000 khán giả "mãn nhãn, mãn nhĩ".

Phan Đinh Tùng nói thay tiếng lòng người Việt xa xứ

(NLĐO) - Phan Đinh Tùng tạo ấn tượng với ca khúc "Nước ngoài", một câu chuyện không màu hồng nhưng rất thật và cảm xúc.

Đàm Vĩnh Hưng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhạc xuân của Đàm Vĩnh Hưng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo