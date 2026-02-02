Đàm Vĩnh Hưng mời diễn viên phim Mưa đỏ đóng MV

Đàm Vĩnh Hưng lần đầu khai thác hình ảnh người lính trong MV "Xuân của lính xa nhà"

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa phát hành MV "Xuân của lính xa nhà" với sự tham gia của nghệ sĩ Thanh Hiền, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Minh Hà và con trai Polo Huỳnh. Sản phẩm tôn vinh những người chiến sĩ đang ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết, đây là một dự án đặc biệt vì lần đầu tiên, anh lựa chọn hình ảnh người chiến sĩ làm chủ thể cảm xúc trong một sản phẩm nhạc Tết.

Nếu trước đây, nhạc xuân của Đàm Vĩnh Hưng thường gắn liền với không khí đoàn viên, hoài niệm và tình thân gia đình, thì ở lần trở lại này, nam ca sĩ mở rộng biên độ cảm xúc, hướng về những con người đang đón Tết trong hoàn cảnh rất khác - những người lính không thể về nhà, lặng lẽ làm nhiệm vụ để giữ trọn mùa xuân cho đất nước.

Tiếp tục cho thấy sự lựa chọn âm nhạc giàu chiều sâu, Đàm Vĩnh Hưng kể câu chuyện mùa xuân không chỉ bằng sự háo hức, mà còn bằng những khoảng lặng, sự thấu cảm và sẻ chia.

Âm nhạc của anh vì thế dần trở thành một điểm tựa tinh thần, chạm đến những góc sâu kín nhất trong lòng khán giả mỗi độ xuân về.

MV "Xuân của lính xa nhà" kể câu chuyện về những người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong những ngày cận Tết. Những hình ảnh đời thường như trồng rau, gói bánh chưng, đọc thư nhà giữa gió biển tạo nên những lát cắt dung dị nhưng đầy xúc động.

Cao trào của MV là khi cơn bão lớn ập đến, các chiến sĩ nhận lệnh ra khơi cứu hộ ngư dân gặp nạn, đối mặt với hiểm nguy giữa biển động. Khoảnh khắc họ trở về trong vòng tay chờ đợi của người thân, giữa nước mắt và nụ cười, trở thành điểm nhấn cảm xúc mạnh mẽ.

Thông qua dự án, Đàm Vĩnh Hưng muốn gửi gắm thông điệp tri ân những người chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc, đồng thời nhắc nhớ về giá trị của bình yên - điều đôi khi chỉ được cảm nhận rõ nhất trong những khoảnh khắc xa nhà.

"Hưng chỉ mong MV "Xuân của lính xa nhà" được ra mắt sớm để mọi người thấy được sự hy sinh của những người đang ở xa, ngày đêm bảo vệ biên cương Tổ quốc. Hưng muốn gửi tặng món quà tinh thần này đến tất cả các chiến sĩ Việt Nam, đặc biệt là những người nơi hải đảo xa xôi, những người nhiều năm không có cơ hội đón Tết cùng gia đình" - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói.

Hai diễn viên phim Mưa đỏ là Phương Nam và Lâm Thanh Nhã để lại dấu ấn mạnh mẽ với lối diễn xuất chân thật, giàu cảm xúc khi hóa thân thành những người chiến sĩ trong MV "Xuân của lính xa nhà".

Không chỉ thể hiện được vẻ rắn rỏi, kỷ luật của người lính, cả hai còn khắc họa rõ nét đời sống nội tâm đầy yêu thương phía sau bộ quân phục. Trong những phân cảnh cứu hộ giữa biển động, hai diễn viên không ngại lao mình xuống làn nước, thực hiện các cảnh quay giữa sóng gió để tái hiện tinh thần quả cảm của người lính - những con người luôn đặt sự an toàn của người dân lên trên hết.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xúc động cho biết: "Các diễn viên và cameraman rất lăn xả, họ là những người xứng đáng được trao tặng những lời khen cho sự hi sinh thầm lặng. Họ chịu mưa, chịu gió để có được những góc quay đẹp nhất, giống như những người nghệ sĩ luôn muốn chinh phục những đoạn khó nhất trong nghề".

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có chuyến đi thăm đồn biên phòng Lò Gò, gặp gỡ, động viên tinh thần các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ; trao tặng 2 tấn gạo cho bà con và lực lượng biên phòng, đồng thời mang đến một đêm nhạc ấm áp phục vụ người dân và các chiến sĩ nơi biên giới.