Giải trí

Phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có Triệu Lộ Tư chứa đường lưỡi bò gây bức xúc

Kim Ngân

(NLĐO) - Trong tập 16 lên sóng gần đây, bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" khiến khán giả Việt Nam lên án gay gắt vì phát hiện hình ảnh bản đồ có vẽ “đường lưỡi bò”.

Gần đây, người dùng mạng xã hội lan truyền hình ảnh bản đồ có vẽ "đường lưỡi bò" (đường chín đoạn do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông), xuất hiện ở khoảng phút 29-30 của tập 16. Nhiều khán giả Việt Nam bày tỏ sự phẫn nộ, phản đối, tẩy chay bộ phim.

Phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có Triệu Lộ Tư chứa đường lưỡi bò gây bức xúc- Ảnh 1.

Hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong tập 16 phim "Hãy để tôi tỏa sáng" (Ảnh: Chụp màn hình)

Cụ thể từ tối 2-10, nhiều fanpage và nhóm cộng đồng yêu phim Hoa ngữ đã bày tỏ sự phẫn nộ. Một số trang thông báo sẽ tạm ngưng cập nhật phim, đồng thời yêu cầu đơn vị sản xuất và phát hành lên tiếng giải thích. Không ít khán giả kêu gọi tẩy chay nếu hình ảnh sai lệch về chủ quyền này không được xử lý.

Phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có Triệu Lộ Tư chứa đường lưỡi bò gây bức xúc- Ảnh 2.

Nhiều khán giả yêu cầu tẩy chay phim (Ảnh: Chụp màn hình)

Hiện phía ê-kíp sản xuất "Hãy để tôi tỏa sáng" chưa đưa ra phản hồi chính thức. Phía đơn vị phát sóng FPT Play đã nhanh chóng ra thông báo gỡ và xóa toàn bộ hệ thống bộ phim trên nền tảng này.

"Bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" đang được phát tới tập 15. Trong quá trình kiểm duyệt các tập phim sắp lên sóng, đã phát hiện tập 16 có chứa hình ảnh, thông tin không phù hợp với quy định (nghi vấn liên quan đến "đường lưỡi bò"), chúng tôi đã ngay lập tức tiêu hủy toàn bộ nội dung này khỏi hệ thống dù chưa lên sóng tập phim này

Chúng tôi luôn đặt trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam và tôn trọng chủ quyền quốc gia lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết đảm bảo các nội dung được kiểm duyệt chặt chẽ, để mang đến cho khán giả những trải nghiệm giải trí an toàn, đúng quy định và ý nghĩa" - đại diện FPT Play thông báo.

Phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có Triệu Lộ Tư chứa đường lưỡi bò gây bức xúc- Ảnh 4.

Đơn vị FPT Play đăng tải thông báo sáng 3-10 (Ảnh: Chụp màn hình)

Trước đó, nhiều phim có xuất hiện hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp đã bị cơ quan chức năng ban hành lệnh cấm chiếu tại thị trường Việt Nam, như: "Barbie", "Hướng gió mà đi", "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta"...

"Hãy để tôi tỏa sáng" do diễn viên Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính. Bộ phim vừa phát sóng đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu các bảng xếp hạng, giúp tên tuổi của nữ diễn viên được chú ý nhiều hơn. Nhiều khán giả đã bày tỏ sự bất ngờ trước sự trở lại mạnh mẽ của cô sau hàng loạt biến cố.

Phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có Triệu Lộ Tư chứa đường lưỡi bò gây bức xúc- Ảnh 5.

Các trang phim Hoa ngữ thông báo ngừng cập nhật phim ngay trong đêm 2-10

