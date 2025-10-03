Các nền tảng Việt gỡ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có đường lưỡi bò

"Hãy để tôi tỏa sáng" bị gỡ khỏi các nền tảng phim Việt vì đường lưỡi bò phi pháp
Ngày 3-10, các nền tảng phim Việt đã đồng loạt công bố ngừng phát sóng và gỡ bỏ phim "Hãy để tôi tỏa sáng".
"VieON tuyên bố lập trường kiên quyết và hành động không nhân nhượng đối với phim "Hãy để tôi tỏa sáng". Trong quá trình kiểm duyệt nội dung, VieON đã phát hiện nội dung trong tập 16 của phim chứa hình ảnh vi phạm nghiêm trọng vấn đề chủ quyền quốc gia Việt Nam. Do đó, toàn bộ nội dung bộ phim đã được gỡ bỏ ngay lập tức và vĩnh viễn khỏi hệ thống" – nền tảng VieON thông báo.
Nền tảng này khẳng định lập trường nhất quán là tuyệt đối tuân thủ pháp luật Việt Nam và tôn trọng vô điều kiện, không lay chuyển chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Họ cam kết mọi nội dung phát sóng trên nền tảng đều trải qua quy trình kiểm duyệt chặt chẽ và nghiêm ngặt, đảm bảo tính hợp pháp và phù hợp với quy định của quốc gia.
Nền tảng FPT Play cũng thông báo gỡ bỏ vĩnh viễn bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" vì nghi vấn không phù hợp.
"Trong quá trình kiểm duyệt bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng", TV360 xem xét tập 16 (dự kiến phát sóng) có chứa hình ảnh liên quan đến vấn đề chủ quyền quốc gia. Ngay lập tức, TV360 đã gỡ bỏ toàn bộ nội dung của bộ phim khỏi hệ thống" – TV360 tuyên bố.
Đồng thời, nền tảng này khẳng định lập trường nhất quán là luôn tuân thủ nghiêm túc pháp luật Việt Nam, tuyệt đối tôn trọng chủ quyền dân tộc. Họ cam kết mọi nội dung phát sóng trên nền tảng đều được kiểm duyệt chặt chẽ, nhằm mang đến cho khán giả những trải nghiệm giải trí an toàn, đúng quy định và ý nghĩa.
Kênh truyền hình K+ cũng thông báo ngừng phát sóng và gỡ bỏ hoàn toàn bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" trên nền tảng K+ do có các nội dung không phù hợp với quy định phát sóng tại Việt Nam.
“Hãy để tôi tỏa sáng” nối tiếp danh sách phim Trung Quốc bị cấm chiếu
Trước đó, tất cả các trang thông tin về làng giải trí Trung Quốc, cập nhật thông tin phim Trung Quốc của Việt Nam đều tuyên bố sẽ không đưa thêm bất kỳ thông tin nào về "Hãy để tôi tỏa sáng".
Nguyên nhân, trong tập 16 của phim này, hình ảnh đường lưỡi bò bất hợp pháp xuất hiện. Cộng đồng mạng Việt tẩy chay mạnh mẽ ngay khi phát hiện sự việc.
Đây không phải lần đầu phim Trung Quốc cố gắng lồng ghép đường lưỡi bò phi pháp. Một số phim đã từng bị cấm chiếu, tẩy chay tại thị trường Việt: "Barbie", "Hướng gió mà đi", "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta"...
"Hãy để tôi tỏa sáng" do diễn viên Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính. Bộ phim vừa phát sóng đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu các bảng xếp hạng, giúp tên tuổi của nữ diễn viên được chú ý nhiều hơn. Nhiều khán giả đã bày tỏ sự bất ngờ trước sự trở lại mạnh mẽ của cô sau hàng loạt biến cố.
Trong sáng 3-10, Cục Điện ảnh thuộc Bộ Văn Hóa – Thể Thao – Du Lịch (VHTTDL) đã công bố trên Fanpage Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL liên quan đến "Hãy để tôi tỏa sáng".
"Cục Điện ảnh, Bộ VHTTDL vừa có công văn gửi Tổng Công ty Viễn thông Viettel; Công ty Cổ phần Viễn thông FPT; Công ty Cổ phần VieOn; Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam; Công ty Tencent Holdings Limited về việc báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến phim "Hãy để tôi tỏa sáng" – công bố có đoạn viết.
Theo đó, thông qua hoạt động quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận được thông tin phản ánh phim "Hãy để tôi tỏa sáng" do Trung Quốc sản xuất đang được phổ biến trên không gian mạng, trong đó có hình ảnh "bản đồ đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền quốc gia và vi phạm Điều 9 Luật Điện ảnh năm 2022, Cục Điện ảnh yêu cầu các Nền tảng phổ biến phim báo cáo, trong đó cần thể hiện rõ các thông tin về phim (tên phim, quốc gia sản xuất, đơn vị cung cấp), hình thức phổ biến (mua bản quyền, hợp tác phát hành…), thời gian phổ biến trên nền tảng, quy trình kiểm duyệt và phân loại phim trước khi phổ biến, đề xuất biện pháp xử lý của nền tảng trong trường hợp vi phạm.
Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ VHTTDL Đỗ Quốc Việt cho biết: "Cục sẽ triển khai các bước xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, Cục yêu cầu các đơn vị liên quan có báo cáo giải trình đầy đủ, tổ chức kiểm tra, xác minh trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong quá trình thẩm định, phổ biến phim nêu trên.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Cục Điện ảnh sẽ thực hiện các hình thức xử lý vụ việc nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn các vi phạm có thể tái diễn trong thời gian tới".
