Các nền tảng Việt gỡ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có đường lưỡi bò

"Hãy để tôi tỏa sáng" bị gỡ khỏi các nền tảng phim Việt vì đường lưỡi bò phi pháp

Ngày 3-10, các nền tảng phim Việt đã đồng loạt công bố ngừng phát sóng và gỡ bỏ phim "Hãy để tôi tỏa sáng".

"VieON tuyên bố lập trường kiên quyết và hành động không nhân nhượng đối với phim "Hãy để tôi tỏa sáng". Trong quá trình kiểm duyệt nội dung, VieON đã phát hiện nội dung trong tập 16 của phim chứa hình ảnh vi phạm nghiêm trọng vấn đề chủ quyền quốc gia Việt Nam. Do đó, toàn bộ nội dung bộ phim đã được gỡ bỏ ngay lập tức và vĩnh viễn khỏi hệ thống" – nền tảng VieON thông báo.

Nền tảng này khẳng định lập trường nhất quán là tuyệt đối tuân thủ pháp luật Việt Nam và tôn trọng vô điều kiện, không lay chuyển chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Họ cam kết mọi nội dung phát sóng trên nền tảng đều trải qua quy trình kiểm duyệt chặt chẽ và nghiêm ngặt, đảm bảo tính hợp pháp và phù hợp với quy định của quốc gia.

Nền tảng FPT Play cũng thông báo gỡ bỏ vĩnh viễn bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" vì nghi vấn không phù hợp.

"Trong quá trình kiểm duyệt bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng", TV360 xem xét tập 16 (dự kiến phát sóng) có chứa hình ảnh liên quan đến vấn đề chủ quyền quốc gia. Ngay lập tức, TV360 đã gỡ bỏ toàn bộ nội dung của bộ phim khỏi hệ thống" – TV360 tuyên bố.

Đồng thời, nền tảng này khẳng định lập trường nhất quán là luôn tuân thủ nghiêm túc pháp luật Việt Nam, tuyệt đối tôn trọng chủ quyền dân tộc. Họ cam kết mọi nội dung phát sóng trên nền tảng đều được kiểm duyệt chặt chẽ, nhằm mang đến cho khán giả những trải nghiệm giải trí an toàn, đúng quy định và ý nghĩa.

Kênh truyền hình K+ cũng thông báo ngừng phát sóng và gỡ bỏ hoàn toàn bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" trên nền tảng K+ do có các nội dung không phù hợp với quy định phát sóng tại Việt Nam.

“Hãy để tôi tỏa sáng” nối tiếp danh sách phim Trung Quốc bị cấm chiếu

Trước đó, tất cả các trang thông tin về làng giải trí Trung Quốc, cập nhật thông tin phim Trung Quốc của Việt Nam đều tuyên bố sẽ không đưa thêm bất kỳ thông tin nào về "Hãy để tôi tỏa sáng".

Nguyên nhân, trong tập 16 của phim này, hình ảnh đường lưỡi bò bất hợp pháp xuất hiện. Cộng đồng mạng Việt tẩy chay mạnh mẽ ngay khi phát hiện sự việc.

Đây không phải lần đầu phim Trung Quốc cố gắng lồng ghép đường lưỡi bò phi pháp. Một số phim đã từng bị cấm chiếu, tẩy chay tại thị trường Việt: "Barbie", "Hướng gió mà đi", "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta"...

"Hãy để tôi tỏa sáng" do diễn viên Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính. Bộ phim vừa phát sóng đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu các bảng xếp hạng, giúp tên tuổi của nữ diễn viên được chú ý nhiều hơn. Nhiều khán giả đã bày tỏ sự bất ngờ trước sự trở lại mạnh mẽ của cô sau hàng loạt biến cố.