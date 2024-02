Phim "Mai" thắng đậm mùa Tết Giáp Thìn

Trong đó, phim "Mai" liên tục lập kỷ lục doanh thu, vượt xa tác phẩm giữ vị trí thứ hai.



Theo trang Box Office Vietnam (trang thống kê phòng vé Việt độc lập) tính đến hiện tại, phim "Mai" đã thu về hơn 345 tỉ đồng. Tác phẩm chính thức ra rạp từ ngày 10-2 (mùng 1 Tết) và liên tục dẫn đầu doanh thu phòng vé trong suốt thời gian qua. Với lượng người xem đông đảo, dự kiến phim "Mai" nhiều khả năng vượt qua "Nhà bà Nữ" - phim trước đó cũng do Trấn Thành đạo diễn, để trở thành tác phẩm doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt.

Phim “Mai” của đạo diễn Trấn Thành thắng đậm mùa Tết. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Những kỷ lục mà "Mai" xác lập thời gian qua là: "Phim Việt có doanh thu ngày đầu công chiếu cao nhất" lịch sử điện ảnh Việt tính đến hiện tại với 225.000 vé, thu về 23,3 tỉ đồng; phim chạm mốc 120 tỉ đồng nhanh nhất lịch sử điện ảnh Việt tính đến hiện tại chỉ với 4 ngày, ghi nhận doanh thu kỷ lục 38 tỉ đồng chỉ trong 1 ngày; phim vượt mốc 2,2 triệu lượt vé bán ra nhanh nhất lịch sử điện ảnh Việt tính đến hiện tại; phim chạm mốc 300 tỉ đồng nhanh nhất lịch sử điện ảnh Việt tính đến hiện tại…

"Mai" là tác phẩm xoay quanh câu chuyện về cô gái gần 40 tuổi tên Mai (Phương Anh Đào đóng) có quá khứ nhiều đau thương, là mẹ đơn thân khi còn rất trẻ. Mai làm nghề nhân viên mát-xa nên chịu nhiều điều tiếng không hay từ những người hàng xóm trong chung cư cũ nơi cô ở trọ. Ở chung cư, cô gặp Dương (Tuấn Trần đóng), chàng trai trẻ đào hoa, lãng tử, đam mê âm nhạc. Dương thích Mai và nỗ lực theo đuổi cô. Trước tình cảm của Dương, Mai đã mở lòng lần nữa nhưng mọi chuyện không đơn giản như mong ước của cô.

Phim ghi nhận nỗ lực lớn từ Trấn Thành, sự tiến bộ trong vai trò đạo diễn của anh so với những tác phẩm điện ảnh trước đây như "Nhà bà Nữ", "Bố già". Tác phẩm chưa đạt đến mức xuất sắc do vẫn còn những hạn chế, nhưng nhìn tổng thể vẫn truyền đạt được cảm xúc đến khán giả, khiến họ thương nhân vật, thương số phận của Mai. Dàn diễn viên diễn xuất tốt từ vai chính đến vai phụ, nhất là Phương Anh Đào, Hồng Đào... chinh phục khán giả. Câu chuyện chân thật với những yếu tố bi thương, đè nén, ẩn uất so với các câu chuyện hài hước, trọn vẹn mùa Tết nhưng vẫn khiến nhiều người chọn lựa thưởng thức.

Phim "Gặp lại chị bầu" của đạo diễn Nhất Trung hiện thu về hơn 61 tỉ đồng. Tác phẩm vẫn đang trụ rạp tốt. Một số phim Việt khác như "Đào, phở và piano", "Hồng Hà nữ sĩ" chỉ chiếu tại Trung tâm chiếu phim quốc gia tại Hà Nội với suất chiếu hạn chế. Tuy nhiên, gần đây, "Đào, phở và piano" lại bất ngờ gây sốt khiến rạp phải tăng suất chiếu phục vụ khán giả. Đây là phim của biên kịch, đạo diễn Phi Tiến Sơn được Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đặt hàng, Công ty Cổ phần Phim truyện 1 sản xuất. Phim có sự tham gia của diễn viên Doãn Quốc Đam, Cao Thùy Linh, NSƯT Trần Lực, NSƯT Trung Hiếu, ca sĩ Tuấn Hưng... Phim hiện có doanh thu gần 400 triệu đồng, chưa chiếu rộng rãi cả nước.

Hai phim Việt khác từng tham gia đường đua phim Tết Giáp Thìn nhưng hiện đã rút khỏi rạp là "Sáng đèn" của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường và phim "Trà" của đạo diễn Lê Hoàng. Trong đó, phim "Sáng đèn" dời ngày ra rạp sang 22-3 còn phim "Trà" vẫn chưa công bố ngày ra rạp trở lại. Các phim nước ngoài ra rạp dịp này chỉ có tác phẩm hoạt hình "Gia đình x Điệp viên mã: Trắng" (tựa gốc: Spy x Family Code: White) doanh thu hiện tại hơn 21 tỉ đồng, còn lại doanh thu không cao. Có thể nói, mùa phim Tết Giáp Thìn thắng lợi thuộc về phim Việt, với sự áp đảo của "Mai".

Phim "Mai" dù vẫn mang đến ý kiến trái chiều từ khán giả với khen chê theo cảm nhận khác nhau nhưng không theo hướng tiêu cực như "Như bà Nữ" từng gặp phải mà tạo hiệu ứng truyền miệng tích cực hơn. Đây là yếu tố khiến phim thu hút số lượng khán giả lớn.