Khán giả nói gì về kết phim "Gió ngang khoảng trời xanh"?

Ở tuyến nhân vật phụ, phim mang đến những cái kết tương đối trọn vẹn. Lam, Toàn đón con đầu lòng sau nhiều biến cố, còn Dũng tiếp tục chờ Ngân hoàn thành định hướng nghề nghiệp trước khi tính đến chuyện kết hôn. Những tình tiết này tạo điểm sáng nhẹ nhàng, giúp khán giả cảm nhận sự ấm áp, nhân văn quen thuộc của dòng phim gia đình.

Tuy nhiên, gây chú ý nhất vẫn là lựa chọn của Mỹ Anh (Phương Oanh) và Đăng (Doãn Quốc Đam). Trái với dự đoán về một cái kết đoàn tụ, cả hai quyết định không tái hợp sau ly hôn. Phim cho thấy họ vẫn duy trì quan hệ văn minh, cùng chăm sóc con chung và hỗ trợ nhau trong công việc, nhưng không quay lại làm vợ chồng.

Tuyến nhân vật phụ được khán giả khen. (Ảnh chụp màn hình)

Một chi tiết được nhắc đến nhiều là việc Đăng âm thầm đứng tên để Mỹ Anh sở hữu một đồi chè, nơi gắn với ký ức hạnh phúc của cả hai. Đây được xem là hành động chuộc lỗi và tri ân quá khứ, không nhằm mục đích níu kéo mà thể hiện sự tôn trọng lựa chọn của vợ cũ.

Về phía mình, Mỹ Anh chọn khởi đầu mới bằng việc mở quán trà, tập trung cho sự nghiệp và cuộc sống độc lập. Quyết định này được xây dựng trên nền tảng sự tôn trọng, hiểu rõ giới hạn của bản thân và mong muốn tìm hướng đi mới sau nhiều tổn thương.

Cái kết của phim "Gió ngang khoảng trời xanh" khác với bản gốc. (Ảnh chụp màn hình)

Cái kết mở này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người xem. Khán giả cho rằng phim đã thể hiện một góc nhìn hiện đại hơn về đời sống hôn nhân. Việc các nhân vật giữ tinh thần văn minh, hạn chế mâu thuẫn sau chia tay mang lại thông điệp tích cực, phản ánh đúng thực tế xã hội hiện nay.

Dù vậy, một bộ phận người xem vẫn bày tỏ tiếc nuối khi cặp đôi chính không trở về bên nhau. Một số ý kiến cho rằng phim đã xây dựng hành trình cảm xúc dài hơi nhưng lại lựa chọn kết thúc khá lạnh, thiếu cao trào.