Văn hóa - Văn nghệ

Thêm phim Việt đạt doanh thu phòng vé ấn tượng

M.Khuê

Ra rạp từ ngày 14-11, đến trưa 27-11, phim "Truy tìm long diên hương" đã thu về hơn 155 tỉ đồng - theo Box Office Việt Nam.

Phim này đang đứng thứ hai trong danh sách xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

"Truy tìm long diên hương" do Dương Minh Chiến đạo diễn, quy tụ các diễn viên: Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, Trầm Minh Hoàng, Ngân Quỳnh, Thanh Nam, Doãn Quốc Đam và Tuấn Voi. Đây là phim thuộc thể loại hành động, hài hước, lấy bối cảnh tại một làng chài miền Trung đầu những năm 2000.

Thêm phim Việt đạt doanh thu phòng vé ấn tượng - Ảnh 1.

Cảnh trong phim “Truy tìm long diên hương”. (Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp )

Ở đây, người dân thờ cúng và bảo vệ báu vật của làng là long diên hương. Trong đó, Tâm và bạn thân tên Hoàng được học võ để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ này. Em trai Tâm là Tuấn thì lại rời làng lên thành phố mưu sinh. Sau một bữa nhậu chào đón Tuấn về làng, long diên hương bất ngờ biến mất cùng với anh, khiến Tâm và Hoàng phải vội vã lên thành phố truy tìm. Họ đối mặt một băng nhóm xã hội đen hung hãn, dẫn đến nhiều tình tiết bi hài.

"Truy tìm long diên hương" có cốt truyện đơn giản, nhiều tình tiết hài hước duyên dáng, mạch nhanh và những cảnh đánh đấm được dàn dựng tốt. Tác phẩm mang đậm tính giải trí, lấy được tiếng cười của khán giả. Bên cạnh tiếng cười, phim cũng truyền tải thông điệp về tình cảm gia đình, tinh thần chính nghĩa. Điểm trừ của phim nằm ở kịch bản; sự chuyển đổi tâm lý của các nhân vật đôi lúc quá nhanh, chưa thuyết phục...

