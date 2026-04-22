Phim ngắn Việt tranh giải tại Cannes 2026

“Giấc Mơ Là Ốc Sên” của Nguyễn Thiên Ân đến Cannes 2026

Ngày 22-4, Ban Tổ chức LHP Cannes chính thức công bố danh sách các tác phẩm đề cử ở hạng mục phim ngắn. Trong đó, "Giấc mơ là ốc sên" của đạo diễn trẻ Nguyễn Thiên Ân là một trong các phim ngắn xuất sắc được chọn tham gia tranh giải.

"Giấc mơ là ốc sên" (tên tiếng anh là "Dream is a snail") là một trong 5 phim ngắn được hỗ trợ kinh phí sản xuất của Dự án phim ngắn CJ 2025. Nội dung phim xoay quanh Huy, một diễn viên quần chúng bị nghiện khoái cảm với ốc sên sau khi được thuê để làm người mẫu cho một hội thảo hồi xuân.

Những hình ảnh của phim được Chananun Chotrungroj - đạo diễn hình ảnh đầy kinh nghiệm của phim "Người vợ ba", trau chuốt, mang đến những cảm xúc chân thực nhưng cũng đầy ẩn dụ về con người và sự tồn tại.

Với thời lượng 16 phút, phim ngắn đã khắc họa sắc nét hành trình của những người trẻ đang mắc kẹt nơi ranh giới giữa thực tại tầm thường và những giấc mơ nghệ thuật xa hoa.

Đạo diễn Phan Đăng Di, người đồng hành và hướng dẫn cho Nguyễn Thiên Ân trong Dự án phim ngắn CJ, đánh giá tác phẩm này có một sức hút tự nhiên với lối kể chuyện độc đáo, vừa hài hước vừa châm biếm, mang lại cho người xem nhiều suy ngẫm về thân phận của nhân vật.

Trước đó, Dự án phim ngắn CJ đã từng đưa nhiều gương mặt đạo diễn trẻ đến với giải thưởng tại các LHP quốc tế danh giá như: Phạm Ngọc Lân (LHP Berlin), Phạm Thiên Ân (LHP Cannes), hay bộ đôi Vũ Minh Nghĩa và Phạm Hoàng Minh Thy (LHP Venice)…

Được tổ chức thường niên từ năm 2018 bởi CJ Cultural Foundation và CGV Việt Nam, Dự án phim ngắn CJ đã trở thành một chương trình ươm mầm, nuôi dưỡng nhiều tài năng trẻ của điện ảnh Việt.

Năm nay, LHP Cannes diễn ra từ ngày 12 đến 23 - 5, quy tụ nhiều đạo diễn kỳ cựu và đánh dấu sự đổ bộ mạnh mẽ của điện ảnh châu Á. Nhà làm phim Hàn Quốc Park Chan-wook giữ vai trò Chủ tịch ban giám khảo, nữ diễn viên Pháp Eye Haïdara làm MC.