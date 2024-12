Phim nhạc kịch "Wicked" của Ariana Grande gặp khó ở thị trường Việt

Các nhân vật chính trong phim "Wicked"

Phim điện ảnh theo khuynh hướng nhạc kịch "Wicked" do Jon M. Chu đạo diễn, lấy cảm hứng từ tác phẩm gốc "The wonderful wizard of Oz" của tác giả Gregory Maguire và vở nhạc kịch nổi tiếng cùng tên tại sân khấu Broadway (2003). Tác phẩm gốc "The wonderful wizard of Oz" tồn tại 124 năm, là một trong những di sản văn hoá đặc trưng của Mỹ. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên đang gây sốt như Ariana Grande, Cynthia Erivo, Dương Tử Quỳnh, Jeff Goldblum…

Dẫu phim quy tụ dàn sao Hollywood nổi tiếng và đã sở hữu nhiều giải thưởng danh giá hàng đầu thế giới, tác phẩm ra rạp tại Việt Nam "hụt hơi" về doanh thu so với các phim khác. Theo số liệu của The Box Office Vietnam, sau hơn 1 tuần phát hành, "Wicked" bị khán giả Việt ngó lơ, chỉ mới bỏ túi hơn 3,3 tỉ, xếp hạng ở vị trí thứ 5.

Trong khi đó, "Linh Miêu: Quỷ nhập tràng" trong 3 ngày cuối tuần (29-11 đến 1-12) có thêm 11,3 tỉ đồng doanh thu và hiện tiếp tục dẫn đầu phòng vé doanh thu theo ngày. Vị trí thứ ba là "Cười xuyên biên giới", phim hài Hàn Quốc vẫn giữ sức hút ổn định sau 2 tuần ra rạp với doanh thu 58 tỉ đồng.

Tại thị trường Việt Nam, phần lớn người xem cho biết họ chọn phim do hâm mộ Ariana Grande

Tuần này, phim của Ariana Grande còn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt của bộ phim hoạt hình mới ra mắt là "Moana 2" (Hành trình của Moana 2). Phát hành vào ngày 27-11, "Moana 2" nhanh chóng xô đổ vị trí của "Wicked" với doanh thu đạt gần 9 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần, vươn lên vị trí thứ 2.

Nhiều khán giả Việt đánh giá cao sự đầu tư lớn của "Wicked" trong trang phục. Trang phục được khen ngợi thể hiện được những tính cách và hành trình của nhân vật. Hai diễn viên chính của phim là Ariana Grande và Cynthia Erivo nhận được nhiều lời khen vì giọng hát tuyệt vời và sự kết hợp ăn ý.

Tuy nhiên, thể loại phim nhạc kịch (musical film) với các bài hát được nhân vật thể hiện xen lẫn với mạch kể còn nhiều xa lạ với khán giả Việt Nam. Việc phim dài gần 160 phút cũng khiến khán giả khó chọn lựa khi mua vé xem phim. Vì là phần đầu của dự án, "Wicked" còn nhiều chi tiết bỏ ngỏ, kết thúc bị đánh giá gây cụt hứng…

Cặp đôi chính Elphaba (Cynthia Erivo) và Glinda (Ariana Grande) nhận được nhiều lời khen về diễn xuất

Trong lần trở lại này, ca sĩ Ariana Grande lần đầu tiên đổi sang tên thật là Ariana Grande-Bureta để đóng "Wicked". Là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay, nhưng ít ai biết rằng Ariana Grande từng bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên nhạc kịch lúc 4 tuổi. Thời gian sau đó, nữ ca sĩ ghi dấu ấn qua vai diễn Cat Valentine trong các sitcom của Nickelodeon như "Victorious", "iCarly", "Sam & Cat". Sau khi tập trung vào sự nghiệp ca nhạc, cô hạn chế đóng phim và ghi dấu ấn với các ca khúc "Thank U, Next", "Santa baby", "Rain on me", "7 rings"...

"Wicked" là dự án trọng điểm được kỳ vọng của Universal Pictures trong năm 2024 với mức kinh phí sản xuất 145 triệu USD (hơn 3.500 tỉ đồng).

Để tái hiện khung cảnh, thế giới của Oz trên màn ảnh rộng một cách hoành tráng nhất, đạo diễn Jon M. Chu và ê - kíp phim dành nhiều tháng trời để tạo nên bối cảnh của thành phố "Ngọc Lục Bảo", Munchkinland và đại học Shiz. Đặc biệt, bối cảnh cánh đồng tulip bạt ngàn vùng đất Munchkinland được trồng thật từ 9 triệu bông tulip thật dọc theo vùng nông thôn nước Anh.