HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Phim "Tài" doanh thu gần 100 tỉ đồng, Mỹ Tâm ăn mừng thế nào?

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim "Tài" do Mỹ Tâm sản xuất, Mai Tài Phến đạo diễn đang tiến gần đến mốc doanh thu 100 tỉ đồng.

Theo thống kê từ trang Box Office Việt Nam, đến trưa ngày 17-3, phim "Tài" đã thu về hơn 93 tỉ đồng. Tác phẩm đang tiến dần đến mốc 100 tỉ đồng.

Thời điểm tác phẩm chạm mốc 90 tỉ đồng, Mỹ Tâm quyết định ăn mừng bằng cách tung video clip ca khúc nhạc phim mang tên "Chỉ cần gọi tên nhau".

Bài hát do Mỹ Tâm sáng tác và thể hiện, với phần hòa âm phối khí được thực hiện bởi Khắc Hưng. Ngay sau khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả khi gắn liền với câu chuyện tình cảm trong bộ phim.

Mỹ Tâm và ê-kíp "Tài" cảm ơn khi phim chạm mốc 1 triệu vé

Mỹ Tâm và ê-kíp "Tài" cảm ơn khi phim chạm mốc 1 triệu vé

Mỹ tâm đầm trắng trong video clip ca nhạc

Video clip "Chỉ cần gọi tên nhau"

Mỹ Tâm mừng bằng cách tặng khán giả video clip ca khúc nhạc phim

Phim "Tài" gần 100 tỉ đồng, Mỹ Tâm ăn mừng thế nào? - Ảnh 4.

Mỹ tâm đầm trắng trong video clip ca nhạc

Video clip "Chỉ cần gọi tên nhau"

"Chỉ cần gọi tên nhau" được xây dựng theo phong cách pop ballad quen thuộc của Mỹ Tâm. Giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu chậm cùng cách xử lý cảm xúc tiết chế tạo nên một không gian âm nhạc trầm lắng. Nhiều khán giả nhận xét ca khúc mang lại cảm giác gần gũi và giàu cảm xúc, phù hợp với mạch truyện của bộ phim.

Ca khúc được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của các bản nhạc phim trước đó mà Mỹ Tâm từng thực hiện

Nội dung của "Chỉ cần gọi tên nhau" xoay quanh cảm xúc của một cô gái dành cho người mình yêu. Trong bối cảnh của bộ phim, tình cảm này hướng về nhân vật Tài do Mai Tài Phến thể hiện. Nhân vật bước vào con đường nhiều biến động để tìm cách cứu mẹ, kéo theo nhiều hệ lụy trong cuộc sống.

Trong câu chuyện của Tài, nhân vật Tài bước vào hành trình nhiều thử thách để tìm cách cứu mẹ. Con đường đó khiến cuộc sống của anh rẽ sang hướng khác, đồng thời kéo theo những hệ lụy về tình cảm. Chính vì vậy, ca khúc được xem như tiếng lòng của cô gái dành cho người đàn ông đang đi qua giai đoạn nhiều biến động. Thay vì những lời hứa lớn lao, nhân vật chọn cách ở bên cạnh và chờ đợi.

Sự kết hợp giữa sáng tác của Mỹ Tâm và phần hòa âm của Khắc Hưng cũng được đánh giá cao. Phần phối khí được xây dựng theo hướng tiết chế, tập trung vào giai điệu piano và những lớp nhạc nhẹ nhàng. Cách xử lý này giúp giọng hát của Mỹ Tâm trở thành trung tâm của bài hát, đồng thời giữ được sự gần gũi với cảm xúc của câu chuyện.

Phim "Tài" gần 100 tỉ đồng, Mỹ Tâm ăn mừng thế nào? - Ảnh 10.

Tin liên quan

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo