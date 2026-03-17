Theo thống kê từ trang Box Office Việt Nam, đến trưa ngày 17-3, phim "Tài" đã thu về hơn 93 tỉ đồng. Tác phẩm đang tiến dần đến mốc 100 tỉ đồng.

Thời điểm tác phẩm chạm mốc 90 tỉ đồng, Mỹ Tâm quyết định ăn mừng bằng cách tung video clip ca khúc nhạc phim mang tên "Chỉ cần gọi tên nhau".

Bài hát do Mỹ Tâm sáng tác và thể hiện, với phần hòa âm phối khí được thực hiện bởi Khắc Hưng. Ngay sau khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả khi gắn liền với câu chuyện tình cảm trong bộ phim.

"Chỉ cần gọi tên nhau" được xây dựng theo phong cách pop ballad quen thuộc của Mỹ Tâm. Giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu chậm cùng cách xử lý cảm xúc tiết chế tạo nên một không gian âm nhạc trầm lắng. Nhiều khán giả nhận xét ca khúc mang lại cảm giác gần gũi và giàu cảm xúc, phù hợp với mạch truyện của bộ phim.

Ca khúc được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của các bản nhạc phim trước đó mà Mỹ Tâm từng thực hiện

Nội dung của "Chỉ cần gọi tên nhau" xoay quanh cảm xúc của một cô gái dành cho người mình yêu. Trong bối cảnh của bộ phim, tình cảm này hướng về nhân vật Tài do Mai Tài Phến thể hiện. Nhân vật bước vào con đường nhiều biến động để tìm cách cứu mẹ, kéo theo nhiều hệ lụy trong cuộc sống.

Trong câu chuyện của Tài, nhân vật Tài bước vào hành trình nhiều thử thách để tìm cách cứu mẹ. Con đường đó khiến cuộc sống của anh rẽ sang hướng khác, đồng thời kéo theo những hệ lụy về tình cảm. Chính vì vậy, ca khúc được xem như tiếng lòng của cô gái dành cho người đàn ông đang đi qua giai đoạn nhiều biến động. Thay vì những lời hứa lớn lao, nhân vật chọn cách ở bên cạnh và chờ đợi.

Sự kết hợp giữa sáng tác của Mỹ Tâm và phần hòa âm của Khắc Hưng cũng được đánh giá cao. Phần phối khí được xây dựng theo hướng tiết chế, tập trung vào giai điệu piano và những lớp nhạc nhẹ nhàng. Cách xử lý này giúp giọng hát của Mỹ Tâm trở thành trung tâm của bài hát, đồng thời giữ được sự gần gũi với cảm xúc của câu chuyện.