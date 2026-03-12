Mỹ Tâm từng lo lắng mình quá mạo hiểm với phim "TÀI"

Phim điện ảnh "Tài" chiều 12-3 đã có buổi chiếu giao lưu với giới truyền thông tại Hà Nội với sự tham gia của đạo diễn Mai Tài Phến, nhà sản xuất Mỹ Tâm cùng các diễn viên Kiều Trinh, Sỹ Toàn, Trần Kim Hải và Ray Nguyễn.

Ca sĩ Mỹ Tâm cho hay cô rất hưng phấn với dự án phim "TÀI" nhưng cũng có lúc băn khoăn tự hỏi "mình có mạo hiểm quá không"?

Chia sẻ ngay sau buổi chiếu, nhà sản xuất Mỹ Tâm cho biết cô sợ không dám hỏi mọi người xem có ổn không. "Nhưng khi nhận được tràng pháo tay của mọi người, tôi cũng đỡ phần nào. Khi tôi làm, tôi cũng không biết khán giả sẽ nhận định về phim ra sao. Đây là một động lực rất lớn dành cho tôi, Mai Tài Phến và cả những anh em diễn viên, ê-kíp" - Mỹ Tâm nói.

Nhà sản xuất Mỹ Tâm cũng chia sẻ thêm về quyết định tham gia sản xuất bộ phim. Cô cho hay sau nhiều kịch bản khác nhau từ Mai Tài Phến, cô mới gật đầu đồng ý làm sản xuất.

Sau nhiều kịch bản khác nhau từ Mai Tài Phến, Mỹ Tâm mới gật đầu đồng ý làm sản xuất

""TÀI" là một "cái duyên" với tôi. Khi nhận được dự án, tôi rất hưng phấn. Nhưng khi đã làm xong hết, bỗng dưng một khoảnh khắc chợt chạy qua trong đầu: "Mình có mạo hiểm quá không trời?". Nhưng sau đó, tôi thấy mình có một ê-kíp rất chất lượng và chuyên nghiệp. Nên việc ra mắt phim "TÀI" trong dịp này hoàn toàn hợp lý" - Mỹ Tâm nói thêm

Trong khi đó, đạo diễn Mai Tài Phến chia sẻ 3 năm trước anh cũng từng làm một web-drama về hành động. Ở phim đó, anh cũng thử cả 3 vai trò trong một dự án. Anh nghĩ mình làm được, và cố gắng trau dồi thêm.

Ê-kíp thực hiện bộ phim giao lưu với khán giả Hà Nội

"Từ nhỏ, tôi đã thích hành động rồi. Tôi học cách đánh sao cho phù hợp với nhân vật và cả phù hợp với bản thân. Anh em cascadeur hỗ trợ tôi rất nhiều để hoàn thành dự án này. Sau "TÀI", tôi cũng nhận ra những giới hạn và thiếu sót của bản thân. Chắc chắn tôi sẽ hoàn thiện hơn để có thể thực hiện thêm những dự án trong tương lai" - Mai Tài Phến nói.

Những chia sẻ của Mai Tài Phến cho thấy dự án "Tài" là bước đi quan trọng trong hành trình sáng tạo của đạo diễn trẻ. Trong bộ phim, Mai Tài Phến đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò, từ xây dựng kịch bản, chỉ đạo diễn xuất cho đến trực tiếp tham gia diễn xuất trong vai nhân vật chính.

Nhà sản xuất Mỹ Tâm cho biết khi nhận được dự án, cô rất hưng phấn.

Trong phần giao lưu với khán giả tại Hà Nội, đạo diễn cũng nói thêm về việc lựa chọn bối cảnh miền Tây cho bộ phim. "Tôi lấy bối cảnh ở miền Tây vốn là quê tôi. Tôi hiểu văn hóa và con người nơi đây. Nhưng phim sau, nếu có cơ hội được làm tiếp, tôi chắc chắn sẽ mời thêm những anh chị diễn viên ở Bắc vào phim. Hiện tại tôi chưa nghĩ tới dự án tiếp theo. Tôi vẫn đang trong giai đoạn thu nhặt những góp ý của khán giả, sau đó mới nghĩ đến những việc mình cần làm tiếp theo" - đạo diễn phim chia sẻ.

Với những phản ứng tích cực sau buổi chiếu, phim điện ảnh "Tài" đang tiếp tục nhận được sự quan tâm từ công chúng. Các buổi giao lưu, chiếu phim đặc biệt và những cuộc gặp gỡ với khán giả tại nhiều địa phương đang giúp bộ phim duy trì sức hút trong giai đoạn phát hành, đồng thời tạo thêm cơ hội để ê-kíp chia sẻ về hành trình thực hiện dự án điện ảnh này.

Mai Tài Phến cho biết từ nhỏ anh đã thích phim hành động