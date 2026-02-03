HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Phim tái xuất của Johnny Trí Nguyễn sẽ ra rạp dịp lễ 2-9

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim "Hộ linh tráng sĩ - bí ẩn mộ vua Đinh" tổ chức lễ đóng máy sau 83 ngày quay tại bối cảnh Ninh Bình.

Đoàn phim đã tổ chức lễ đóng máy dịp cuối tuần, quy tụ hơn 200 thành viên của đoàn phim và nhiều đại biểu tham gia.

Các đại biểu có bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc Tiến & Phát triển điện ảnh Việt Nam -VFDA; ông Trần Song Tùng - Phó chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Ninh Bình; ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du Lịch; ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám Đốc Sở Văn Hoá; ông Paul Abela - tùy viên nghe nhìn khu vực - ĐSQ Pháp tại Việt Nam…

Phim tái xuất của Johnny Trí Nguyễn sẽ ra rạp dịp lễ 2-9 - Ảnh 1.

Các đại biểu hào hứng tại lễ bế mạc

Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến & Phát triển điện ảnh Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi đã có lời hứa với UBND tỉnh Ninh Bình bằng một biên bản MOU và chị Ngô Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch cao cấp BHD, nhà sản xuất phim cũng là Phó chủ tịch Hiệp hội VFDA đã thực hiện lời hứa đưa phim về đây. 

Đoàn phim đã công phu tổ chức Hội thảo Khoa học về Phục trang từ đầu năm tại Lễ Hội Hoa Lư, hôm nay đến đây tôi càng tin tưởng hơn khi gặp những diễn viên ngôi sao điện ảnh Việt Nam tại trường quay này. Tôi tin tưởng đây là sự bảo chứng cho sự thành công của phim".

Ông Trần Song Tùng - Phó chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Ninh Bình, thông tin đã tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn phim.

"Về phía Ninh Bình thì ngoài phát triển du lịch, kinh tế và văn hóa, chúng tôi cũng đánh giá cao những câu chuyện có ý nghĩa xã hội, ý nghĩa giáo dục dành cho thế hệ trẻ làm sao khát khao, có lòng tự tôn, tự trọng đặc biệt khi đất nước đang chuyển mình trong kỷ nguyên mới. Hôm nay, tôi rất xúc động, cảm ơn đoàn phim đã yêu quý Ninh Bình và chúc phim may mắn thành công và được sự che chở của các tiền nhân" - ông Trần Song Tùng nói.

Đoàn phim gần 200 nhân sự, hơn 50 diễn viên có thoại, gần 100 diễn viên hành động, hơn 5.000 lượt diễn viên quần chúng, 83 ngày đêm, hơn 40 bối cảnh hoành tráng tại Ninh Bình…

Phim tái xuất của Johnny Trí Nguyễn sẽ ra rạp dịp lễ 2-9 - Ảnh 2.

Bà Ngô Bích Hạnh và Ngô Bích Hiền, hai Phó chủ tịch cao cấp BHD - hai nhà sản xuất phim, trên sân khấu lễ đóng máy

Phim tái xuất của Johnny Trí Nguyễn sẽ ra rạp dịp lễ 2-9 - Ảnh 3.

Đạo diễn hành động Johny Trí Nguyễn trao đổi cùng Bà Ngô Phương Lan trong Lễ đóng máy

Trong thời gian quay phim, "Hộ linh tráng sĩ - bí ẩn mộ vua Đinh" cũng vinh dự được Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Xuân Bắc và lãnh đạo Sở Văn hóa tỉnh Ninh Bình thăm hỏi, động viên trong những ngày đông lạnh giá nhất của mùa đông miền Bắc.

Phim do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, Johnny Trí Nguyễn là đạo diễn võ thuật và tham gia diễn xuất. Tác phẩm sẽ bước vào giai đoạn hậu kỳ và hoàn thiện để có thể ra mắt khán giả ở tất cả các cụm rạp trên toàn quốc vào dịp lễ 2-9.

"Hộ linh tráng sĩ - bí ẩn mộ vua Đinh" mở đầu bằng trận chiến 12 sứ quân oanh liệt của Đinh Tiên Hoàng Đế và về hành trình của 7 Hộ linh tráng sĩ trong nhiệm vụ cuối cùng Tiên Đế giao. Họ phải chạy đua với thời gian, đối đầu với các thế lực thù địch, đưa 99 quan tài của vua đi theo 7 hướng khác nhau, đánh lừa kẻ thù đang rắp tâm phá hoại lăng mộ - nơi được tin là cội nguồn vượng khí của dân tộc.

Đây không chỉ là một bộ phim võ thuật, tâm lý, tình cảm, mà còn là một bản anh hùng ca bi tráng, thấm đẫm tinh thần dân tộc. Lấy cảm hứng từ một trong vô vàn những truyền thuyết dân gian huyền bí về lăng mộ Vua Đinh Tiên Hoàng - vị Hoàng đế đầu tiên đặt nền móng cho nước Việt độc lập sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc.

Phim tái xuất của Johnny Trí Nguyễn sẽ ra rạp dịp lễ 2-9 - Ảnh 4.

Cục trưởng Cục biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc giao lưu cùng Đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn trong một lần đến thăm phim trường

