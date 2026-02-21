Trấn Thành mềm mỏng, nhà phát hành cứng rắn khi "Thỏ ơi!!" bị quay lén

Trấn Thành: "Mọi người ơi! Tôi năn nỉ đó!"
Ngày 21-2 (Mùng 5 Tết), Trấn Thành lên tiếng trên trang Fanpage: "Mọi người ơi! Tôi năn nỉ đó! Nghề làm phim luôn gặp nhiều khó khăn và phải tốn công sức của rất nhiều người mới ra được một phim mà may mắn được bà con yêu thương. Nên tôi xin mọi người đừng đăng cái kết phim, những đoạn tình tiết quan trọng hay quay lén trong rạp đẩy lên các nền tảng mạng xã hội rất tội cho chúng tôi".
Anh nói thêm hãy để khán giả chưa vào rạp có được những trải nghiệm trọn vẹn nhất với phim. Vì thế, mọi người hãy thương cho công sức lao động ê-kíp làm phim.
Chiều cùng ngày, nhà phát hành phim "Thỏ ơi!!" là Galaxy Studio cũng ra thông cáo cứng rắn: "Sau 4 ngày chính thức khởi chiếu tại các hệ thống rạp chiếu phim trên toàn quốc, chúng tôi đã ghi nhận xảy ra tình trạng bị quay trái phép bộ phim "Thỏ ơi!!" và đăng tải trái phép lên các nền tảng mạng xã hội, website chia sẻ nội dung số".
Theo thông cáo, hành vi quay trái phép và/hoặc đăng tải một phần hoặc toàn bộ phim một cách trực tiếp hoặc gián tiếp là hành vi vi phạm pháp luật và xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tác giả và quyền liên quan, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của nhà sản xuất, nhà phát hành và toàn bộ ê-kíp sáng tạo.
Nhà phát hành công bố đã tiến hành lập vi bằng, thu thập dữ liệu
Theo quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Điện ảnh, tác phẩm điện ảnh được bảo hộ quyền tác giả ngay từ thời điểm được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định.
Mọi hành vi sao chép, phân phối, truyền đạt tác phẩm đến công chúng khi chưa được sự cho phép của chủ sở hữu quyền đều là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật, thẩm chí có thể bị áp dụng các chế tài hình sự tùy theo mức độ vi phạm và gây thiệt hại.
"Hiện nay, chúng tôi ghi nhận được một số tài khoản T***** gồm có: me.xx, th56,... đang đăng tải một phần hoặc toàn bộ các bản quay trái phép của bộ phim "Thỏ ơi!!". Chúng tôi đã tiến hành lập vi bằng, thu thập dữ liệu, ghi nhận đường dẫn, tài khoản và các thông tin liên quan nhằm làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Chúng tôi đang làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để phối hợp xác minh nguồn phát tán, truy vết các cá nhân, tổ chức có liên quan.
Chúng tôi kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác phẩm, đồng thời kêu gọi khán giả không quay trái phép, không chia sẻ hoặc tiếp tay cho các hành vi phát tán trái phép tất cả các phim điện ảnh dưới bất kỳ hình thức nào, không chỉ giới hạn trong phạm vi của phim "Thỏ ơi!!". Việc tôn trọng bản quyền không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là sự ủng hộ thiết thực dành cho ngành công nghiệp điện ảnh và những người làm nghề chân chính" - thông cáo có đoạn viết.
Phim "Thỏ ơi!!" do Trấn Thành đạo diễn, đồng biên kịch, sản xuất và diễn xuất. Phim quy tụ dàn diễn viên: Văn Mai Hương, Lyly, Pháo, Quốc Anh, Vĩnh Đam, Pháp Kiều… ra rạp từ ngày 17-2.
Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, phim thu về gần 193 tỉ đồng, doanh thu vẫn tiếp tục tăng mạnh.
