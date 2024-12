Phim Việt thắng Giải LHP Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 61

Bộ phim "Là mây trên bầu trời của ai đó" và diễn viên Trịnh Tú Trung đã xuất sắc giành giải thưởng lớn tại Lễ trao giải của LHP Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 61..

Trịnh Tú Trung đã giành chiến thắng với Giải thưởng đặc biệt từ Ban Giám Khảo "Special Jury Awards" với bộ phim hợp tác Việt Nam, Thái Lan "Là mây trên bầu trời của ai đó - Side Seeing The Movie". Đây là lần thứ hai Việt Nam thắng giải này tại LHP Châu Á Thái Bình Dương với 61 lần tổ chức. Lần trước người thắng giải là Ngọc Thanh Tâm với bộ phim "Đảo của dân ngụ cư" năm 2018.

Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương có lịch sử 71 năm đã bước vào mùa thứ 61 là một sự kiện điện ảnh thường niên với sự tham gia của đông đảo ê-kíp làm phim, diễn viên và giới truyền thông trong khu vực đồng thời vinh danh các tác phẩm, cá nhân theo từng hạng mục đề cử.

Năm nay, có tổng cộng 268 phim tham gia từ 21 quốc gia và 19 bộ phim cuối cùng đã lọt vào danh sách rút gọn, bao gồm nhiều bộ phim nổi tiếng.

"Là mây trên bầu trời của ai đó" là bộ phim Việt Nam duy nhất được lọt vào vòng tuyển chọn tranh giải chính thức: "Gia tài của ngoại" (Thái Lan), "Back home" (Hồng Kông - Trung Quốc), "The last dance" (Hồng Kông - Trung Quốc), "Fathers" (Campuchia), "Indera" (Malaysia), "Rain town" (Malaysia), "Gold" (Malaysia), "Padatik" (Ấn Độ), "Junks and dolls" (Iran), "Winter story" (Hàn Quốc), "Your mother's son" (Philippines), "Blue room" (Philippines), "Eye of the storm" (Đài Loan), "A boy and a girl" (Đài Loan -Trung Quốc), "The time of huan nan" (Đài Loan - Trung Quốc), "Munnel" (Sri Lanka), "Woman from rote island (Indonesia), "Emp4t" (Singapore) và "Là mây trên bầu trời của ai đó - Sideseeing the movie" (Việt Nam).

Đoàn nghệ sĩ Việt Nam được mời đến tham gia Liên hoan phim năm nay ngoài diễn viên, nhà sản xuất Trịnh Tú Trung còn có đạo diễn ca sĩ Vương Khang, diễn viên Trần Nghĩa, Thiên An, Doãn Hoàng, Thế Duy, Wonbi Minh Quân.

Với sự chuẩn bị chu đáo các gương mặt trẻ nhận được rất nhiều sự quan tâm, kết nối của cộng đồng làm phim Châu Á, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới.

Phim Việt được tôn vinh

Tại lễ trao giải, Trịnh Tú Trung, Vương Khang, Trần Nghĩa còn vinh dự trở thành người trao giải cho các hạng mục, cho các giải thưởng quan trọng của LHP lần này.

Trịnh Tú Trung chia sẻ: "Được lên sân khấu quốc tế của LHP uy tín thế giới để trao giải đã rất hồi hộp rồi, nhưng đến lúc tên mình được công bố lên nhận giải thì thật sự hạnh phúc. Tôi rất trân trọng và biết ơn với giải thưởng lần này".

Tại sự kiện, hai huyền thoại điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) là Hồng Kim Bảo, Huỳnh Bách Minh cũng được vinh danh.