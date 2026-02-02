Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông nhận thêm nhiệm vụ

Theo quyết định, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có 8 thành viên, gồm: Quyền Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh (thành viên thường trực); Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng; Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm; Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Võ Hoàng Ngân; Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền; Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Lê Ngọc Khánh; Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Hoàng Anh và Phó Chánh Văn phòng UBND TP Huỳnh Thị Thanh Hiền.

Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát tài sản công là nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý của TPHCM

Ban Chỉ đạo có chức năng báo cáo, trình Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phương án sắp xếp, xử lý tài sản sau sắp xếp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan đảm bảo hiệu quả và kịp tiến độ.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là rà soát, thống kê chi tiết, đầy đủ, chính xác tài sản công là nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố.

Phạm vi: đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản công thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố. Đối tượng: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc MTTQ Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Ban Chỉ đạo cũng tổng hợp đầy đủ nhu cầu quản lý, sử dụng của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố sau sắp xếp và yêu cầu của các cơ quan Trung ương.

Đồng thời phối hợp cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan chủ quản của các đơn vị đang đề xuất bố trí thêm cơ sở nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý để thống nhất xác định thẩm quyền, phương án bố trí đảm bảo chặt chẽ theo quy định và định hướng phát triển của thành phố.

Đề xuất cụ thể phương án quản lý, sử dụng, khai thác đối với các tài sản nhà, đất dôi dư, chưa sử dụng hết công suất, đảm bảo đáp ứng mục tiêu trước mắt và kế hoạch phát triển lâu dài của TP.

Sở Tài chính là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, phối hợp các sở, ngành liên quan, tổng hợp đề xuất UBND TP báo cáo Đảng ủy UBND TP trình Ban Chỉ đạo xem xét, cho ý kiến.