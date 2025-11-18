HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM tổng kiểm kê tài sản công

PHAN ANH

(NLĐO)- UBND TPHCM chỉ đạo tổng kiểm kê để xác định số lượng, cơ cấu, hiện trạng sử dụng, giá trị tài sản công sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy

UBND TPHCM vừa có quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư... thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

TPHCM tổng kiểm kê tài sản công - Ảnh 1.

UBND TPHCM chỉ đạo tổng kiểm kê tài sản công; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Kế hoạch nhằm xác định số lượng, cơ cấu, hiện trạng sử dụng, giá trị tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Qua đó làm cơ sở để tiếp tục sắp xếp, bố trí, sử dụng, khai thác, xử lý có hiệu quả tài sản công, hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, phục vụ việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, phục vụ công tác báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính Nhà nước, báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phạm vi tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên phạm vi thành phố theo điểm 1 Mục III Quyết định 213/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng thực hiện kiểm kê là cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội đang quản lý, sử dụng tài sản công; đối tượng đang quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý.

Thời gian thực hiện kiểm kê từ ngày 1-1-2026 đến ngày 31-3-2026.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện kiểm kê, rà soát thông tin số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng khu kinh tế.

Tin liên quan

Tổng kiểm kê tài sản công trên cả nước

Tổng kiểm kê tài sản công trên cả nước

(NLĐO)- Theo Bộ Tài chính, việc tổng kiểm kê tài sản công sẽ được thực hiện trên phạm vi cả nước để chống lãng phí

Kiểm kê tài sản công gắn với số hóa

Công tác quản lý, sử dụng đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP HCM đã cơ bản khắc phục những tồn tại, hạn chế

Bình Dương thực hiện bốc thăm kiểm kê tài sản cán bộ công chức

(NLĐO)- Đợt này, Thanh tra tỉnh Bình Dương thực hiện việc kiểm kê tài sản cán bộ công chức nhà nước ở 2 cơ quan gồm Sở Tài chính và Sở Y tế.

TP HCM kiểm kê tài sản UBND TPHCM TPHCM kiểm kê tài sản công tổng kiểm kê tài sản công kế hoạch kiểm kế
