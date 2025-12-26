Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết: Cán bộ không tự mãn, không chủ quan

Ngày 26-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Điền, TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ 14, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Bà Trương Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Điền, cho biết đến nay, Đảng bộ xã đã tổ chức thực hiện hoàn thành 37/37 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và 40/40 nhiệm vụ trọng tâm chương trình công tác năm 2025.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Long Điền đạt 140 tỉ đồng (chỉ tiêu là 11,489 tỉ đồng), đạt 1.219% so với kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cùng lãnh đạo xã Long Điền trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025

Năm 2026, xã Long Điền đặt mục tiêu tạo ra đột phá về phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh, ưu tiên nguồn lực đầu tư đồng bộ, chất lượng cao vào hạ tầng thiết yếu; thu hút đầu tư gắn với công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường.

Xã Long Điền cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu cho năm 2026. Trong đó, 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã xây dựng mô hình Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh; tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 99%; doanh thu thương mại - dịch vụ đạt 828 tỉ đồng.

Xã cũng tập trung thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực phát triển các loại hình dịch vụ tiện ích đi kèm với khu đô thị sinh thái chất lượng cao; kêu gọi đầu tư Cụm công nghiệp Tam Phước với diện tích 30 ha.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết biểu dương, chúc mừng những kết quả mà xã Long Điền đã đạt được từ ngày 1-7 đến nay.

Sang năm 2026, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị xã Long Điền tập trung tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Bên cạnh đó, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức. "Cán bộ của chúng ta không tự mãn, không chủ quan bởi nhiệm vụ và yêu cầu công việc ngày càng cao" - bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh

Xã Long Điền cần sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công đã được bố trí, triển khai giải ngân đảm bảo đúng hoặc vượt tiến độ; đầu tư kết nối hạ tầng, xúc tiến, kêu gọi đầu tư để sử dụng hiệu quả đất đai trên địa bàn.

Đối với công tác cải cách hành chính, phải lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả phục vụ; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, triển khai công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, để hoàn thành chỉ tiêu xã không ma túy, xã Long Điền cần phải có kế hoạch cụ thể, giải pháp rõ ràng, vận động người dân trên địa bàn cùng tham gia và phải có máy móc, thiết bị để hỗ trợ công tác quản lý.