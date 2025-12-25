HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phường Diên Hồng, TPHCM thu ngân sách vượt chỉ tiêu

Tin-ảnh: Lê Vĩnh

(NLĐO) - Phường Diên Hồng đề ra 16 chỉ tiêu cho năm 2026. Trong đó phấn đấu xây dựng phường đạt tiêu chí "Sạch - Xanh - Thân thiện môi trường"

Chiều 25-12, HĐND - UBND phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động HĐND năm 2025, tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. 

Báo cáo tại hội nghị, ông Hà Tuấn Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng cho biết tính đến ngày 30-11-2025, UBND phường đã tiếp nhận 8.833 hồ sơ của người dân, doanh nghiệp và đã giải quyết trước hạn 8.743 hồ sơ (đạt 99,96%).

Phường Diên Hồng ước thu ngân sách nhà nước 21 tỉ đồng, đạt 165,65% so với nhiệm vụ thu.

TPHCM: phường Diên Hồng thu ngân sách vượt chỉ tiêu; 99,96% hồ sơ được giải quyết trước hạn - Ảnh 1.

Lãnh đạo phường Diên Hồng trao Cờ thi đua của UBND TPHCM cho 3 cơ sở giáo dục của phường

Bước sang năm 2026, UBND phường Diên Hồng xác định mục tiêu trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh nhưng bền vững, gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, hướng tới nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phường Diên Hồng đề ra 16 chỉ tiêu cho năm 2026. Trong đó phấn đấu xây dựng phường đạt tiêu chí "Sạch - Xanh - Thân thiện môi trường", 100% khu phố của phường được công nhận Khu phố văn hóa. Phấn đấu đạt chuẩn "Phường đô thị văn minh".  Cạnh đó, mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 98% trở lên.

TPHCM: phường Diên Hồng thu ngân sách vượt chỉ tiêu; 99,96% hồ sơ được giải quyết trước hạn - Ảnh 2.

Lãnh đạo phường Diên Hồng trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2025

Ông Tô Trung Kiệt, Phó Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng cho biết trong năm 2025, hoạt động của HĐND phường thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định. HĐND phường cũng triển khai các hoạt động giám sát đúng quy định. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc của nhân dân và dư luận quan tâm. Qua hoạt động giám sát đã chỉ ra những mặt đã làm được và hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện của UBND, các cơ quan chuyên môn. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Diên Hồng Nguyễn Huy Chiến đánh giá sau gần 6 tháng vận hành, hoạt động của HĐND, UBND phường có nhiều chuyển biến tích cực. Tinh thần trách nhiệm và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên.

TPHCM: phường Diên Hồng thu ngân sách vượt chỉ tiêu; 99,96% hồ sơ được giải quyết trước hạn - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Huy Chiến đánh giá hoạt động của HĐND, UBND phường Diên Hồng có nhiều chuyển biến tích cực

Ông Nguyễn Huy Chiến đề nghị cả hệ thống chính trị phường tập trung tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Diên Hồng cũng đề nghị thúc đẩy phát triển kinh tế và hỗ trợ, đồng hành với doanh nghiệp; Tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục triển khai thực hiện chỉnh trang đô thị và nâng cấp, mở rộng hẻm; Đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, cướp giật. 

