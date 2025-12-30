Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM: Giám sát thường xuyên để ngăn sai phạm

Chiều 30-12, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu tại TP HCM và điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu.

Tăng cường giám sát chuyên đề

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cho biết Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng bộ TP HCM trong năm 2025. Công tác này tiếp tục được tăng cường và đạt được một số kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng cho biết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trên địa bàn TP HCM vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu về vị trí, tầm quan trọng và nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đồng bộ, nghiêm túc, sâu sát và bài bản.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, nhất là người đứng đầu, phải tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị tăng cường giám sát chuyên đề để phát hiện sớm, cảnh báo, nhắc nhở, chấn chỉnh những sai phạm nhỏ để không trở thành những vi phạm lớn. "Điều này là hết sức quan trọng" - ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh và yêu cầu Ủy ban Kiểm tra các cấp cần đặt ra những nội dung giám sát chuyên đề và tăng cường giám sát chuyên đề.

Năm điểm sáng công tác kiểm tra, giám sát

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong đánh giá cao sự chủ động của các cấp ủy và đội ngũ làm công tác kiểm tra các cấp trong cụ thể hóa và triển khai các chủ trương của Đảng, các vấn đề liên quan tới công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Song song đó, trong bối cảnh hợp nhất, yêu cầu công việc nhiều hơn, cao hơn nhưng về cơ bản đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát giữ được các nguyên tắc; đảm bảo được các quy trình, các công việc, thực hiện nghiêm theo quy định và không để xảy ra sai sót. "Đây là một nỗ lực rất lớn" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM đánh giá.

Điểm sáng thứ ba được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM đề cập là đã kịp thời quan tâm nâng cao chất lượng cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát. Đây là yếu tố quyết định chất lượng và hiệu quả trong thực hiện công việc.

Điểm sáng nữa là đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau khi sắp xếp, cơ bản đảm bảo cán bộ ở các vị trí; cùng với đó công tác chuyển đổi số đạt kết quả tích cực.

Nội dung giám sát phải sát nhất với thực tế

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, bước vào năm 2026 - một năm đòi hỏi nỗ lực rất lớn của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố, phải tăng tốc bứt phá ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ.

Do đó, ông yêu cầu Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động xây dựng lộ trình và nội dung cụ thể để cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, thành phố. Lựa chọn chuyên đề phù hợp để tham mưu cho cấp ủy hoặc tự triển khai với chức trách, nhiệm vụ được giao.

"Các đồng chí phải nâng cao tính chủ động, trách nhiệm trong tự nghiên cứu các nội dung, chỉ đạo, không chờ hội nghị triển khai mới nghiên cứu. Đây là một yêu cầu rất cao đối với ngành kiểm tra, giám sát" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Ông cũng yêu cầu tập trung khắc phục tốt những cái hạn chế của năm 2025 đã chỉ ra. Cùng với đó tập trung đổi mới phương thức kiểm tra, trên cơ sở giữ vững các nguyên tắc, quy định nhưng đảm bảo sự chuyển động trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM cho biết giám sát thường xuyên, giám sát chủ động, giám sát chuyên đề đã trở thành một yêu cầu rất lớn.

Nếu công tác cảnh báo thông qua giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên không đạt yêu cầu; không phát hiện sớm, nhanh để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh thì nguy cơ phát sinh sai phạm là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, công tác giám sát chuyên đề trong bối cảnh hiện nay là nhiệm vụ cần đặc biệt lưu tâm trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, để công tác này đạt hiệu quả đòi hỏi lựa chọn kỹ nội dung chuyên đề, không phải cái gì cũng đưa vào giám sát chuyên đề. "Nội dung phải sát nhất với điều kiện thực tế địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực" - ông Lê Quốc Phong chỉ đạo và yêu cầu quá trình kiểm tra, giám sát chuyên đề vừa đảm bảo nguyên tắc vừa thấu đáo để đánh giá, tham mưu xử lý vấn đề chặt chẽ.

Ông cũng đề nghị tiếp tục quan tâm đến chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, đặc biệt là cán bộ tại cơ sở; tăng cường hỗ trợ nghiệp vụ và giải quyết nhanh, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tác nghiệp, thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.

Liên quan công tác chuyển đổi số trong ngành kiểm tra, ông Lê Quốc Phong cho biết đây là yêu cầu rất lớn trong năm 2026. Do đó, phải tiếp tục được quan tâm và có những chuyển động tích cực hơn, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cần thiết để hoạt động hiệu quả.

