Chiều ngày 16-11, tại Đình Thần Chánh Mỹ, Ban Công tác Mặt trận Khu phố Chánh Lộc 7, phường Thủ Dầu Một, TP HCM đã long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

Lãnh đạo TP HCM tặng cây xanh cho địa phương

Đây là đơn vị được phường Thủ Dầu Một chọn làm điểm trong tổng số 40 khu phố trên địa bàn. Tham dự chương trình có ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Phan Hồng Ân – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo nhân dân khu phố.

Khu phố Chánh Lộc 7 hiện có 215 hộ dân với 1.025 nhân khẩu.

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh (thứ 5 phải qua) cùng lãnh đạo MTTQVN TP HCM tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn

Trong không khí phấn khởi, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động hấp dẫn như trò chơi dân gian, đập heo đất, ném bóng, biểu diễn văn nghệ… thu hút sự tham gia đông đảo của người dân.

Những hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui và tiếng cười, mà còn tạo điều kiện để người dân giao lưu, gắn kết, qua đó tăng cường tinh thần đoàn kết và xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

Người dân tham gia các hoạt động tại ngày hội

Dịp này, lãnh đạo TP HCM đã trao 10 phần quà cho các hộ nghèo với tổng trị giá 10 triệu đồng; phường Thủ Dầu Một cũng trao 10 phần quà cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận khu phố đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, hộ gia đình và cá nhân có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời phát động phong trào thi đua mới, hướng đến xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh và ngày càng phát triển.