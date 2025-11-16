HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Thanh Thảo

(NLĐO) - Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có những chia sẻ ý nghĩa về truyền thống đoàn kết dân tộc.

Ngày 16-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú An, TP HCM đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Bến Giảng, với sự tham dự của Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Đây là hoạt động nhằm hướng về kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2025).

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Bến Giảng, phường Phú An, TP HCM

Tại đây, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có những chia sẻ ý nghĩa về truyền thống đoàn kết dân tộc, đồng thời khích lệ nhân dân khu phố Bến Giảng tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, thay mặt Ủy Ban MTTQ Việt Nam TP HCM bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân dân khu phố Bến Giảng trong thời gian qua.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 2.

Tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cũng như các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động, hộ nghèo, gia đình chính sách tại địa phương.

Nhân dịp này, UBND phường Phú An đã tuyên dương, khen thưởng các gia đình tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2025.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Tấn Đạt tặng cây xanh của MTTQ TP HCM cho địa phương

Trong ngày, nhiều khu phố ở TP HCM cũng đã long trọng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại khu phố Phú Mỹ 5, phường Bình Dương, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương này có sự tham dự của ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 4.

Người dân khu phố Phú Mỹ 5 trổ tài nấu ăn tại ngày hội

Đến với ngày hội, người dân được tham gia các trò chơi dân gian, góp sức thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể như bịt mắt đập heo đất, nhảy sạp, nhảy bao bố, kéo co, cờ caro, banh đũa... cùng hội thi nấu ăn, tạo nên bầu không khí phấn khởi, vui tươi trong cộng đồng dân cư.

Bí thư Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Bình Thạnh

Bí thư Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Bình Thạnh

(NLĐO)- Mỗi khu phố đều đoàn kết, mỗi người dân đều chủ động, sáng tạo, nghĩa tình thì cả TP HCM sẽ trở nên mạnh mẽ, năng động và hạnh phúc hơn bao giờ hết

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc dự Ngày hội Đại đoàn kết xã Phước Hải

(NLĐO)- Năm 2025, ấp Mỹ An, xã Phước Hải ghi dấu với nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực, cảnh quan nông thôn ngày càng đổi mới, khởi sắc.

TP HCM: Rộn ràng ngày hội Đại đoàn kết tại nhiều địa phương

(NLĐO) - Không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 diễn ra sôi nổi, lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

phong trào thi đua yêu nước Đại đoàn kết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đời sống văn hóa
