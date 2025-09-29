HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Lâm Đồng: Thi đua yêu nước đi vào thiết thực, ngăn ngừa bệnh thành tích

Trường Nguyên

(NLĐO) - Trong công tác thi đua, khen thưởng, tỉnh Lâm Đồng cần quan tâm sự đa dạng, phong phú gắn với điều kiện tự nhiên, phong tục, tập quán từng vùng.

Ngày 29-9, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (2025-2030). Tham dự đại hội có bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện các Bộ, ngành; lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng thi đua yêu nước thực chất , ngăn ngừa bệnh thành tích - Ảnh 1.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (2025-2030) của tỉnh Lâm Đồng.

Theo ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, 5 năm qua (2020-2025), tỉnh có 254 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước; 163 tập thể được Chính phủ tặng Cờ Thi đua; gần 22.000 tập thể, hộ gia đình, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen.

TIN LIÊN QUAN

Đại hội là dịp ôn lại truyền thống yêu nước của địa phương qua các thời kỳ cách mạng; tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân, hộ gia đình điển hình tiên tiến được Đảng, Nhà nước tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong 5 năm qua. Các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và lan tỏa mạnh mẽ.

Đại hội cũng thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức phong trào thi đua của tỉnh giai đoạn 2025-2030.

Lâm Đồng thi đua yêu nước thực chất , ngăn ngừa bệnh thành tích - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong thi đua, khen thưởng của tỉnh Lâm Đồng. Tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập hội tụ tiềm năng, thuận lợi về tài nguyên, truyền thống văn hóa và nguồn lực con người để phát triển nhanh, bền vững; tuy nhiên vẫn còn những thách thức khó khăn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Lâm Đồng phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn để tạo ra kỳ tích trong giai đoạn mới, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030.

Trong công tác thi đua, khen thưởng, Phó Chủ tịch nước lưu ý tỉnh Lâm Đồng cần đổi mới theo hướng người thật, việc thật, kết quả thật, hiệu ứng lan tỏa thật; kịp thời phát hiện, tôn vinh, khen thưởng gương người tốt, việc tốt để động viên, khích lệ trong xã hội.

Lâm Đồng thi đua yêu nước thực chất , ngăn ngừa bệnh thành tích - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao 200 suất quà cho 200 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đồng thời, việc phát động, triển khai phong trào thi đua cần quan tâm đến tính đa dạng, phong phú gắn với điều kiện địa lý, tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng địa bàn; chú ý đến phong tục, tập quán, đặc điểm văn hóa các dân tộc thiểu số.

"Có như vậy, phong trào thi đua mới thực sự thấm sâu, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, cổ vũ, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và thực sự có hiệu quả" - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng 200 suất quà trị giá 200 triệu đồng cho 200 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

