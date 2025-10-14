Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiều năm qua, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 1559 về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Hội Nông dân Giải phóng miền Trung - Tây Nguyên vì đã có đóng góp xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 10 cá nhân thuộc Hội Nông dân Việt Nam.



Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Nông dân Giải phóng miền Trung - Tây Nguyên.



Tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Nông dân Giải phóng miền Trung - Tây Nguyên và 10 cá nhân xuất sắc thuộc Hội Nông dân Việt Nam.

Cùng dịp này, 26 nông dân tiêu biểu đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Lịch sử của Hội Nông dân Việt Nam bắt nguồn từ Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Trung ương vào tháng 10 năm 1930, khi quyết định thành lập Tổng Nông hội Đông Dương, tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam hiện nay. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam đã trở thành hạt nhân chính trị của giai cấp nông dân, đoàn kết tập hợp đông đảo nông dân, tạo nên lực lượng hùng hậu.

Hơn 6,5 triệu hộ nông dân cả nước đã giữ vai trò chủ thể, đưa nông nghiệp Việt Nam từng bước phát triển theo hướng sinh thái, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao. Nông nghiệp tiếp tục phát huy vai trò trụ đỡ trong nền kinh tế và an ninh lương thực quốc gia. Những nỗ lực của nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đã góp phần làm nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ



"Với truyền thống vẻ vang 95 năm, quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên, Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân sẽ tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, đạt nhiều thành công hơn nữa, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn" - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng.



Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành trung ương Hội Nông dân Việt Nam, chia sẻ sự phát triển của Hội Nông dân Việt Nam luôn gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của đất nước, trải qua 8 kỳ Đại hội với các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp qua từng nhiệm kỳ. Các cấp Hội đã và đang nỗ lực phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.