Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Cần Thơ

Ngày 5-3, Đoàn kiểm tra, giám sát của Tiểu ban Bảo đảm an ninh trật tự và An toàn xã hội thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ, thành phố thành lập 6 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 28 ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố, 665 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 18 đại biểu (trong đó số lượng đại biểu do Trung ương giới thiệu là 8 người, đại biểu do địa phương giới thiệu là 10 người).

Riêng số lượng đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 85 người, HĐND cấp xã được bầu là 2.212 người. Tính đến ngày 26-2, toàn thành phố có tổng số 3.117.185 cử tri.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết Ủy ban Bầu cử thành phố đã chỉ đạo Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự và An toàn xã hội tăng cường triển khai các phương án phối hợp để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử trên địa bàn.

Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ - thông tin về tình hình chuẩn bị bầu cử

Đồng thời, bảo vệ tốt các điểm bỏ phiếu, bảo quản tốt danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đơn vị bầu cử ở các điểm niêm yết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng từ nay đến ngày bầu cử chỉ còn khoảng 10 ngày, do đó các địa phương cần tính toán tiến độ công việc theo từng ngày.

Lãnh đạo TP Cần Thơ báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử đến Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương

Trong đó, tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức cho người ứng cử tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử đúng quy định; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử; rà soát, bổ sung danh sách cử tri, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.

Quang cảnh buổi làm việc

Đối với công tác lập danh sách cử tri, cần đặc biệt lưu ý các trường hợp đi làm ăn xa, cử tri vãng lai hoặc người không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu. Các địa phương phải chủ động bố trí thùng phiếu lưu động nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân.