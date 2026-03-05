Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Cần Thơ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Cần Thơ

Tin-ảnh: CA LINH

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý Cần Thơ tổ chức bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Ngày 5-3, Đoàn kiểm tra, giám sát của Tiểu ban Bảo đảm an ninh trật tự và An toàn xã hội thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác bầu cử tại Cần Thơ 2026 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ, thành phố thành lập 6 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 28 ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố, 665 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 18 đại biểu (trong đó số lượng đại biểu do Trung ương giới thiệu là 8 người, đại biểu do địa phương giới thiệu là 10 người).

Riêng số lượng đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 85 người, HĐND cấp xã được bầu là 2.212 người. Tính đến ngày 26-2, toàn thành phố có tổng số 3.117.185 cử tri.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết Ủy ban Bầu cử thành phố đã chỉ đạo Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự và An toàn xã hội tăng cường triển khai các phương án phối hợp để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác bầu cử tại Cần Thơ 2026 - Ảnh 2.

Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ - thông tin về tình hình chuẩn bị bầu cử

Đồng thời, bảo vệ tốt các điểm bỏ phiếu, bảo quản tốt danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đơn vị bầu cử ở các điểm niêm yết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng từ nay đến ngày bầu cử chỉ còn khoảng 10 ngày, do đó các địa phương cần tính toán tiến độ công việc theo từng ngày.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác bầu cử tại Cần Thơ 2026 - Ảnh 3.

Lãnh đạo TP Cần Thơ báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử đến Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương

Trong đó, tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức cho người ứng cử tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử đúng quy định; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử; rà soát, bổ sung danh sách cử tri, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác bầu cử tại Cần Thơ 2026 - Ảnh 4.

Quang cảnh buổi làm việc

Đối với công tác lập danh sách cử tri, cần đặc biệt lưu ý các trường hợp đi làm ăn xa, cử tri vãng lai hoặc người không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu. Các địa phương phải chủ động bố trí thùng phiếu lưu động nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân.

Cùng ngày, tại phường Vị Thanh, TP Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 3 với cử tri các phường Vị Tân, Vị Thanh và xã Hỏa Lựu.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm 5 ứng cử viên. Trình bày chương trình hành động, ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hứa sẽ tiếp tục tham gia thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại, bền vững; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người nông dân.

Đồng thời, quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là tại các vùng dễ bị tổn thương như ĐBSCL.

Tin liên quan

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai

(NLĐO)-Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương trong chuẩn bị cơ sở vật chất, danh sách cử tri, danh sách người ứng cử

Ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 11 - TPHCM: Các vấn đề chạm đến đời sống người dân

(NLĐO) - Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc tổ bầu cử số 11 vừa có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Bình Trưng.

Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

(NLĐO) - Công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt.

Cần Thơ bầu cử Phó Chủ tịch Quốc hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo