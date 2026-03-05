Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương trong chuẩn bị cơ sở vật chất, danh sách cử tri, danh sách người ứng cử

Ngày 5-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã kiểm tra thực tế khu vực bỏ phiếu số 17, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai

Cùng tham gia đoàn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai; Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Đồng Nai.

Qua kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 17 (phường Tân Triều), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương trong chuẩn bị cơ sở vật chất, danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, địa điểm ghi phiếu của cử tri, hòm phiếu và phương án bảo đảm an ninh, an toàn khu vực bỏ phiếu.

Từ nay đến ngày bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đối với các địa bàn có đông đồng bào Công giáo cần tiếp tục phát huy vai trò của các linh mục, cha xứ để chuyển tải đầy đủ, chính xác thông tin về bầu cử tới người dân. Đặc biệt, ngày bầu cử 15-3 trùng với chủ nhật cuối cùng của Mùa Chay nên địa phương cần chủ động bố trí thời gian hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri vừa tham gia sinh hoạt tôn giáo, vừa thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục triển khai đa dạng hình thức tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán từng địa bàn; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; tăng cường sử dụng tiếng dân tộc trong công tác thông tin, tuyên truyền, nhằm bảo đảm mọi cử tri đều được tiếp cận đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Với lực lượng công nhân tại các khu công nghiệp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với ban quản lý khu công nghiệp, doanh nghiệp và các chủ nhà trọ để thường xuyên cập nhật biến động dân cư; rà soát, hoàn thiện danh sách cử tri bảo đảm đầy đủ, chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót. Đồng thời, cần có phương án linh hoạt để cử tri đi làm xa hoặc có biến động sát ngày bầu cử vẫn được bảo đảm thực hiện quyền bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra nơi cử tri ghi phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 17, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, phường Tân Triều khi kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 17.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai - Ảnh 5.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai.


Tin liên quan

Ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 11 - TPHCM: Các vấn đề chạm đến đời sống người dân

Ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 11 - TPHCM: Các vấn đề chạm đến đời sống người dân

(NLĐO) - Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc tổ bầu cử số 11 vừa có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Bình Trưng.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM: Bỏ phiếu tại nơi tạm trú hay thường trú là quyền của cử tri

(NLĐO) - Việc bỏ phiếu tại nơi tạm trú hay thường trú là quyền của cử tri. Vì vậy, các địa phương cần chủ động rà soát, nắm bắt sớm nguyện vọng của cử tri

TPHCM: Không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ trong ngày bầu cử 15-3

(NLĐO) - Việc không tăng ca, làm thêm giờ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử

ứng cử viên Chủ tịch Quốc hội bầu cử tỉnh đồng nai Trần Thanh Mẫn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo