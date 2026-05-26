Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì

Sáng 26-5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan và yêu cầu xử lý quyết liệt vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi nhiều người nhập viện do ăn bánh mì tại hộ kinh doanh Lâm Huyền tại địa chỉ 252 đường Hùng Vương, thuộc phường Quy Nhơn Đông.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai báo cáo về vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại cuộc họp

Theo báo cáo của ngành y tế Gia Lai, vụ việc được ghi nhận từ chiều 22-5, sau khi nhiều người dân xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt và đau đầu sau khi sử dụng bánh mì tại cơ sở trên.

Qua điều tra ban đầu, Công ty May Trung Nam đặt mua bánh mì phục vụ tăng ca vào chiều 22-5. Đến tối cùng ngày, nhiều trường hợp có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện điều trị.

Ngoài số lượng bán cho công ty này, trong ngày 22-5, cơ sở hộ kinh doanh bánh mì Lâm Huyền khai báo đã tiêu thụ khoảng 200 ổ bánh mì thập cẩm.

Tính đến 6 giờ sáng 26-5, tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại hộ kinh doanh Lâm Huyền là 89 trường hợp, trong đó đã có 10 bệnh nhân được xuất viện.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến ăn bánh mì khiến nhiều người phải nhập viện điều trị.

Riêng ngành y tế tập trung cứu chữa bệnh nhân, theo dõi sát diễn biến sức khỏe; phối hợp với công an, ngành chức năng tiến hành truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân vụ việc.

Các bệnh nhân trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì ở Gia Lai đang điều trị tại bệnh viện

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm; rà soát, tăng cường kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm, nhất là các hàng quán thức ăn đường phố, cơ sở bán bánh mì, thức ăn chế biến sẵn trên địa bàn.