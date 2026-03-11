HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

Yến Anh

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quyên Thanh giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Ngày 11-3, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 425/QĐ-TTg về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quyên Thanh giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, sinh ngày 19-10-1978; quê quán xã Phú Lộc, huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long), có trình độ Cử nhân Ngoại ngữ tiếng Anh, Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và Tiến sĩ Quản lý giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, quá trình công tác của bà Nguyễn Thị Quyên Thanh gắn bó với ngành Giáo dục.

Bà từng đảm nhiệm các vị trí công tác như: Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long; Trưởng phòng GD-ĐT thành phố Vĩnh Long; Phó Giám đốc, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh là đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021; đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện lãnh đạo Bộ GD-ĐT gồm: Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và các Thứ trưởng: Phạm Ngọc Thưởng; Nguyễn Văn Phúc; Lê Quân; Nguyễn Thị Quyên Thanh.

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân mong các học sinh nuôi dưỡng khát vọng cống hiến

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân mong các học sinh nuôi dưỡng khát vọng cống hiến

(NLĐO)- Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân tin tưởng Trường THCS Dịch Vọng sẽ giúp các học sinh phát huy năng lực, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng cống hiến.

bổ nhiệm thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh
    Thông báo