Thời sự Chính trị

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra cảng cá

Ngọc Giang

(NLĐO)- Việc giám sát tàu cá ra vào cảng kết hợp kiểm tra nhật ký khai thác, thống kê sản lượng được thực hiện chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá

Ngày 5-3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại Cảng Incomap (phường Vũng Tàu) và Cảng cá Cát Lở (phường Phước Thắng).

Theo báo cáo tại cảng Incomap, mỗi năm cảng tiếp nhận và bốc dỡ hơn 20.000 tấn hải sản, chủ yếu là các loài cá nổi có giá trị kinh tế phục vụ chế biến xuất khẩu. Giai đoạn 2023-2025, cảng ghi nhận khoảng 5.000 lượt tàu cá cập cảng, với tổng sản lượng bốc dỡ gần 59.920 tấn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra cảng cá để ngăn khai thác IUU - Ảnh 1.

Ngư dân chuyển cá từ tàu lên cảng cá

Công tác giám sát tàu cá ra vào cảng được thực hiện thông qua hệ thống nhật ký điện tử eCDT. Nhờ áp dụng công nghệ số, 100% tàu cá khi cập và rời cảng đều khai báo trên hệ thống, giúp cơ quan quản lý theo dõi hoạt động khai thác và phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản. Trong giai đoạn 2023–2025, Cảng Incomap đã xác nhận 377 giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác với tổng sản lượng hơn 6.567 tấn.

Ngoài ra, cảng còn lắp đặt hệ thống camera giám sát, phối hợp với lực lượng chức năng và Biên phòng kiểm tra nhật ký khai thác, đối chiếu với dữ liệu giám sát hành trình (VMS). Theo đại diện Ban quản lý, thời gian qua cảng chưa ghi nhận tàu cá "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép) cập cảng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra cảng cá để ngăn khai thác IUU - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra công tác quản lý tại cảng cá Icomap

Tại Cảng cá Cát Lở, công tác tuyên truyền quy định chống khai thác IUU được triển khai thường xuyên đến ngư dân, chủ tàu và thuyền trưởng. Việc kiểm tra, giám sát tàu cá ra vào cảng cũng được thực hiện chặt chẽ, kết hợp kiểm tra nhật ký khai thác và thống kê sản lượng bốc dỡ.

Giai đoạn 2023-2025 và hai tháng đầu năm 2026, hàng ngàn lượt tàu cá đã được kiểm tra khi cập và rời cảng. Riêng năm 2025, có hơn 1.100 lượt tàu cập cảng, hơn 1.180 lượt tàu rời cảng với sản lượng bốc dỡ trên 20.000 tấn. Hai tháng đầu năm 2026, cảng tiếp tục kiểm soát hàng trăm lượt tàu cá với sản lượng hơn 2.100 tấn.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các cảng cá tiếp tục kiểm soát chặt tàu cá ra vào, thực hiện 100% khai báo trên hệ thống eCDT, đảm bảo truy xuất nguồn gốc thủy sản và ngăn chặn hiệu quả tình trạng khai thác IUU.

phó chủ tịch khai thác hải sản IUU UBND TPHCM cảng cá Hoàng Nguyên Dinh
    Thông báo