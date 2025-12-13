HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra thực tế tại 4 cảng cá trong ngày 13-12

Ngọc Giang

(NLĐO)- Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra thực tế tại 4 cảng cá, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống khai thác IUU

Ngày 13-12, Đoàn công tác của UBND TPHCM do ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra trực tiếp công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại nhiều cảng cá trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại các cảng cá Incomap (phường Vũng Tàu), Cát Lở (phường Phước Thắng), Hưng Thái và Tân Phước (xã Long Hải). Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã trực tiếp khảo sát tình hình tàu cá cập cảng, bốc dỡ thủy sản, việc thực hiện khai báo và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra tại các cảng cá - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cùng đoàn công tác thị sát tại các cảng cá

Đồng thời, Đoàn cũng kiểm tra hoạt động của các Văn phòng IUU nhằm đánh giá công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng cũng như việc tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân chấp hành quy định pháp luật.

Qua kiểm tra, ông Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu ban quản lý các cảng cá thực hiện nghiêm túc việc khai báo tàu cá cập, rời cảng, không để xảy ra tình trạng tàu ra vào cảng nhưng không được kiểm soát.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh việc áp dụng đầy đủ Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) đối với 100% tàu cá ra, vào cảng, qua đó giám sát chặt chẽ sản lượng thủy sản bốc dỡ làm cơ sở cấp giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác (SC) và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (CC) theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra tại các cảng cá - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu ban quản lý các cảng cá thực hiện nghiêm túc việc khai báo tàu cá cập, rời cảng.

Trao đổi với lãnh đạo xã Long Hải, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu địa phương tiếp tục quản lý chặt chẽ các tàu cá không đủ điều kiện đang đậu ở bờ, tuyệt đối không để các tàu này ra khơi khai thác khi chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý.

Lãnh đạo xã Long Hải cho biết, số tàu cá chưa đủ điều kiện hiện được giao cho các cấp phân công lực lượng theo dõi, giám sát thường xuyên; định kỳ báo cáo vị trí neo đậu và hình ảnh nhằm bảo đảm kiểm soát chặt chẽ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra tại các cảng cá - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra tại các văn phòng IUU

Buổi kiểm tra của Đoàn công tác không chỉ nhằm nắm bắt sát thực tế tình hình tại cơ sở mà còn khẳng định rõ quyết tâm, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo TPHCM trong công tác phòng, chống khai thác IUU.

Qua đợt kiểm tra, lãnh đạo TP HCM tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu siết chặt quản lý, kiểm soát tàu cá tại các cảng, coi đây là giải pháp then chốt nhằm ngăn chặn vi phạm IUU, hướng tới mục tiêu gỡ bỏ "thẻ vàng" của EC và phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững.

Tin liên quan

Vùng Cảnh sát biển 3: Hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền và phòng chống IUU

Vùng Cảnh sát biển 3: Hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền và phòng chống IUU

(NLĐO)- Vùng Cảnh sát biển 3 tổng kết công tác năm 2025, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh, an toàn trên biển.

Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 trực tiếp ra vùng biển giáp ranh kiểm tra công tác phòng chống IUU

(NLĐO)- Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ ở vùng biển giáp ranh Việt Nam-Indonesia, Vùng Cảnh sát biển 3 đã tuyên truyền cho hàng trăm tàu cá không vi phạm IUU

Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm và công khai, minh bạch các hành vi vi phạm IUU

(NLĐO)- Quan điểm của Việt Nam về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhất quán và đã được nêu rõ nhiều lần.

Vũng Tàu ngành thủy sản địa bàn thành phố khai thác hải sản IUU chống khai thác IUU Long Hải Uỷ ban châu Âu Hoàng Nguyên Dinh
    Thông báo