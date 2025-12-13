Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra thực tế tại 4 cảng cá trong ngày 13-12

Ngày 13-12, Đoàn công tác của UBND TPHCM do ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra trực tiếp công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại nhiều cảng cá trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại các cảng cá Incomap (phường Vũng Tàu), Cát Lở (phường Phước Thắng), Hưng Thái và Tân Phước (xã Long Hải). Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã trực tiếp khảo sát tình hình tàu cá cập cảng, bốc dỡ thủy sản, việc thực hiện khai báo và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác.

Đồng thời, Đoàn cũng kiểm tra hoạt động của các Văn phòng IUU nhằm đánh giá công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng cũng như việc tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân chấp hành quy định pháp luật.

Qua kiểm tra, ông Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu ban quản lý các cảng cá thực hiện nghiêm túc việc khai báo tàu cá cập, rời cảng, không để xảy ra tình trạng tàu ra vào cảng nhưng không được kiểm soát.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh việc áp dụng đầy đủ Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) đối với 100% tàu cá ra, vào cảng, qua đó giám sát chặt chẽ sản lượng thủy sản bốc dỡ làm cơ sở cấp giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác (SC) và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (CC) theo đúng quy định.

Trao đổi với lãnh đạo xã Long Hải, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu địa phương tiếp tục quản lý chặt chẽ các tàu cá không đủ điều kiện đang đậu ở bờ, tuyệt đối không để các tàu này ra khơi khai thác khi chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý.

Lãnh đạo xã Long Hải cho biết, số tàu cá chưa đủ điều kiện hiện được giao cho các cấp phân công lực lượng theo dõi, giám sát thường xuyên; định kỳ báo cáo vị trí neo đậu và hình ảnh nhằm bảo đảm kiểm soát chặt chẽ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra tại các văn phòng IUU

Buổi kiểm tra của Đoàn công tác không chỉ nhằm nắm bắt sát thực tế tình hình tại cơ sở mà còn khẳng định rõ quyết tâm, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo TPHCM trong công tác phòng, chống khai thác IUU.

Qua đợt kiểm tra, lãnh đạo TP HCM tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu siết chặt quản lý, kiểm soát tàu cá tại các cảng, coi đây là giải pháp then chốt nhằm ngăn chặn vi phạm IUU, hướng tới mục tiêu gỡ bỏ "thẻ vàng" của EC và phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững.