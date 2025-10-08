HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền nói về các vụ lừa đảo liên quan tài sản mã hóa

(NLĐO) - Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính nhằm siết chặt quản lý hoạt động tài sản mã hóa.

Ngày 8-10, UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hiệp hội Blockchain & Tài sản số Việt Nam (VBA) tổ chức diễn đàn "Đối thoại chính sách tài sản mã hóa: Từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường".

Tạo hành lang pháp lý cho tài sản mã hóa

Tại diễn đàn, bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), trao đổi về tình trạng các vụ lừa đảo tài sản mã hóa ngày càng gia tăng.

Liên quan đến câu hỏi gần đây xảy ra vụ việc một KOL vướng bê bối liên quan đến tài sản số, Ngân hảng Nhà nước cùng các tổ chức có biện pháp nào để ngăn chặn, bà Thơ cho biết việc phát triển thị trường đổi mới sáng tạo luôn tiềm ẩn rủi ro, không chỉ do bản chất công nghệ mà còn từ thiếu hiểu biết của người tham gia.

"Các quy định pháp lý thực sự luôn đi đằng sau. Những phương thức, thủ đoạn của tội phạm nói chung, tội phạm rửa tiền nói riêng luôn đi trước. Cơ quan quản lý thường tổng kết và thể chế bằng những yêu cầu của pháp luật" - bà Thơ nói.

Phó Cục trưởng Cục Phòng , chống rửa tiền cảnh báo về lừa đảo tài sản mã hóa - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, trao đổi tại diễn đàn

Theo bà Thơ, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP đã xác định rõ định hướng quản lý rủi ro: xây dựng hệ thống nhận diện dấu hiệu bất thường, hướng dẫn các tổ chức vận hành thị trường thực hiện giám sát, cập nhật thông tin khách hàng; đồng thời truy vết danh tính và dòng tiền để phục vụ công tác xử lý hành chính hoặc hình sự khi cần thiết.

"Hiện môi trường pháp lý cơ bản đã hình thành, không còn trống như trước. Bộ Tài chính đang tiếp tục xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ hơn cho hoạt động tài sản mã hoá" - bà Thơ thông tin.

Cũng theo Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP là bước tiến giúp Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống rửa tiền để ra khỏi "danh sách xám".

"Các quy định về định danh khách hàng từ giao dịch trên 1.000 USD, giám sát liên tục và lưu trữ dữ liệu 10 năm không nhằm cản trở phát triển mà để bảo vệ nhà đầu tư và củng cố niềm tin thị trường" - bà Thơ nhấn mạnh.

Cơ hội vàng cho Việt Nam ở thị trường tài sản mã hoá

Theo ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), thị trường tài sản mã hóa toàn cầu hiện đạt hơn 4.270 tỉ USD, dự kiến vượt 10.000 tỉ USD vào năm 2030. Đây là cơ hội lớn cho Việt Nam nhưng từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường là hành trình dài cần có khung pháp lý minh bạch và cơ chế vận hành đồng bộ." Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam là hai nền tảng quan trọng.

"Doanh nghiệp trong trung tâm tài chính quốc tế sẽ chỉ phục vụ người nước ngoài theo Nghị quyết số 222/2025/QH15, còn các sàn giao dịch dành cho nhà đầu tư Việt Nam phải được Bộ Tài chính cấp phép theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP. Sau 6 tháng kể từ khi đơn vị VASP (nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo) đầu tiên được cấp phép, các giao dịch ngoài hệ thống sẽ bị xử lý tùy mức độ vi phạm" - ông Hòa chia sẻ.

Phó Cục trưởng Cục Phòng , chống rửa tiền cảnh báo về lừa đảo tài sản mã hóa - Ảnh 2.

Diễn đàn "Đối thoại chính sách tài sản mã hoá" diễn ra tại TP Đà Nẵng

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, cho biết năm 2024, thế giới ghi nhận thiệt hại hơn 9,3 tỉ USD do lừa đảo tài sản số, trong đó Việt Nam nằm trong nhóm 6 điểm nóng về gian lận tài chính. "Công nghệ tuân thủ (regtech) là cầu nối giữa sáng tạo và giám sát. Các giải pháp như AI chống giả mạo, e-KYC, phân tích dữ liệu lớn hay truy vết on-chain đã chứng minh hiệu quả trong phát hiện giao dịch bất thường và bảo vệ nhà đầu tư "- ông Trung nói.

Teho ông Trung, Đà Nẵng có lợi thế để tiên phong phát triển thị trường tài sản mã hoá, khi Luật Công nghiệp Công nghệ số (hiệu lực 2026), Nghị quyết 222/2025/QH15 và cơ chế thử nghiệm công nghệ mới đang mở đường cho đổi mới sáng tạo. VBA sẵn sàng phối hợp cùng thành phố trong đào tạo nhân lực, phòng chống gian lận và chuẩn hóa thị trường, hướng tới thu hút đầu tư quốc tế.

Phát biểu bế mạc, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, khẳng định Nghị quyết 05, Nghị quyết 222/2025/QH15 và Nghị quyết 136/2024/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng là "bệ phóng để thành phố phát triển mạnh mẽ về đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm tài chính quốc tế."

Ông Minh đề nghị các bộ, ngành và VBA tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng trong phòng chống rửa tiền, gian lận và đào tạo nhân lực, xây dựng thị trường tài sản mã hóa an toàn, minh bạch và hội nhập quốc tế.


Tin liên quan

Khi nào thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hoá?

Khi nào thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hoá?

(NLĐO) - Ngày 7-8, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7-2025, lãnh đạo Bộ Tài chính thông tin về việc thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hóa.

Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx

(NLĐO)- Công ty này khẳng định AntEx là dự án đầu tư cá nhân của Shark Bình, không thuộc phạm vi hoạt động hay sở hữu của doanh nghiệp.

Dự án tiền số AntEx có vốn góp của Shark Bình: Công an vào cuộc xác minh để xử lý nghiêm

(NLĐO)- Trước lùm xùm tiền số AntEx và Shark Bình, Công an TP Hà Nội đã vào cuộc xác minh để xử lý nghiêm với tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

lừa đảo Đà Nẵng tài sản mã hoá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo