Phố đêm Chợ Lớn có gì hấp dẫn?

Tối 24-4, UBND phường Bình Tây, TPHCM tổ chức lễ ra mắt "Phố đêm Chợ Lớn" với nhiều món ăn "lạ"

Tại lễ ra mắt "Phố đêm Chợ Lớn", ban tổ chức cũng giới thiệu không gian văn hóa ẩm thực, quảng bá sản phẩm du lịch kinh tế đêm gắn với phố đêm Chợ Lớn.

Phố đêm Chợ Lớn được tổ chức hằng đêm trên các tuyến đường Tháp Mười, Nguyễn Hữu Thận, từ 18 giờ đến 23 giờ.

Ông Trần Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tây, TP HCM, giới thiệu về Phố đêm Chợ Lớn



Ông Trần Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tây, cho biết việc này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, khuyến khích phát triển nhiều ngành nghề mới.

Ngoài các thức uống, Phố đêm Chợ Lớn còn có nhiều món ăn ngon như hủ tíu sa tế nai, hủ tíu mực, lẩu thố pín, tré trộn, mì vịt Campuchia, bánh mì chảo, bún sứa, bánh hẹ…

Chương trình quảng bá sản phẩm trà và cà phê (20 gian hàng trưng bày) tại khu vực sân trước chợ Bình Tây cũng sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 25-4.