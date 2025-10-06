HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội bị bắt

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội bị cáo buộc đã làm giả bệnh án lao phổi cho các đối tượng bị kết án tù để làm thủ tục tạm hoãn thi hành án.

Ngày 6-10, theo tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Ninh, cơ quan này đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam, lệnh khám xét nơi ở với Hoàng Văn Huấn, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội (SN 1967, trú phường Tây Hồ, TP Hà Nội), và Lã Đức Mạnh (SN 1995, trú tại xã Thanh Oai, Hà Nội) về tội "Giả mạo trong công tác" theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội bị bắt vì cấu kết với tội phạm - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh tống đạt các quyết định tố tụng đối với các bị can. Ảnh: VKSND tỉnh Bắc Ninh

Ngoài 2 bị can nêu trên, 9 bị can khác cùng bị khởi tố về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", gồm: Nguyễn Trọng Toàn (SN 1991); Trần Văn Phúc (SN 1994); Trần Thị Nga (SN 1980); Nguyễn Thị The (SN 1966); Lương Tiến Tùng (SN 1991); Trần Văn Tâm (SN 1988); Đỗ Vĩnh Long (SN 1992); Trần Thị Hằng (SN 1985) và Đỗ Quốc Thịnh (SN 1984, cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh).

Theo đó, đầu tháng 10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với VKSND tỉnh Bắc Ninh tiến hành khám xét nơi ở của Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội và đồng phạm nêu trên.

Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định Hoàng Văn Huấn và Lã Đức Mạnh có hành vi làm giả bệnh án lao phổi cho một số đối tượng đã bị kết án tù có thời hạn. Qua đó, các đối tượng được làm giả bệnh án đã sử dụng vào việc hoãn thi hành án phạt tù.

Kết quả điều tra xác định nhiều đối tượng đã sử dụng bệnh án lao phổi của Bệnh viện Phổi Hà Nội do Hoàng Văn Huấn và Lã Đức Mạnh làm giả nêu trên để làm thủ tục tạm hoãn thi hành án phạt tù.

Tin liên quan

Bệnh viện lập khống 20 hồ sơ bệnh án bảo hiểm

Bệnh viện lập khống 20 hồ sơ bệnh án bảo hiểm

(NLĐO)- Quá trình điều tra vụ án, công an xác định Bệnh viện Đa khoa Hạc Thành (Thanh Hóa) có 20 hồ sơ bệnh án được lập khống

Bác sĩ, điều dưỡng, lập bệnh án khống, chiếm đoạt 10 tỉ đồng tiền bảo hiểm

(NLĐO) - Bác sĩ, điều dưỡng viên ở tỉnh Nghệ An đã cấu kết với nhiều đối tượng lập hàng trăm bộ hồ sơ bệnh án khống, để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm lên đến hàng chục tỉ đồng

Khởi tố "trùm bảo kê" tín dụng đen có bệnh án tâm thần

(NLĐO)- Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội khẳng định có đủ tài liệu chứng minh "trùm bảo kê" tín dụng đen Nguyễn Việt Dũng có bệnh án tâm thần.

bệnh án Giả mạo trong công tác phạt tù Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo