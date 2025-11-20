Phó Giám đốc Công an Quảng Ninh làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Ngày 20-11, tại Công an tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự và chủ trì lễ công bố có Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Cù Quốc Thắng, tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh nội địa.

Quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Thượng tá Cù Quốc Thắng, tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Thượng tá Cù Quốc Thắng, tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị Thượng tá Cù Quốc Thắng tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tính tiên phong gương mẫu, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết, đổi mới, chủ động tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; tập trung xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại… phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Cù Quốc Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Ninh Bình, coi đó là mệnh lệnh đối với cá nhân cũng như Công an tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, tân Cục trưởng Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an

Thượng tá Cù Quốc Thắng khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, đem hết tâm huyết, trí lực cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, thống nhất, kế thừa và phát huy các truyền thống, kinh nghiệm quý báu các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã đạt được; xây dựng Công an tỉnh Ninh Bình thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Cù Quốc Thắng, sinh năm 1982, quê quá xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ; trình độ: Đại học Cảnh sát, Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Thượng tá Cù Quốc Thắng từng giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng của Công an tỉnh Quảng Ninh; Trưởng Công an TP Cẩm Phả (cũ); Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.