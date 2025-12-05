Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM nói gì về kỳ lọc ảo ĐH 2025?

Chiều 5-12, ĐHQG TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác lọc ảo nhóm phía Nam và tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025, kế hoạch năm 2026.

PGS- TS Trần Cao Vinh nói về nhóm lọc ảo phía Nam trong kỳ tuyển sinh ĐH 2025

Tại hội nghị, PGS-TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM, nhận định năm 2025 là một năm rất đặc biệt khi lượng nguyện vọng tăng vọt, sự đa dạng về phương thức xét tuyển và yêu cầu kỹ thuật ngày càng phức tạp. Trong bối cảnh đó, nhóm lọc ảo phía Nam, dưới sự điều phối kỹ thuật của ĐHQG TPHCM, đã đứng vững, phối hợp nhịp nhàng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với các số liệu nổi bật: 87/87 trường tham gia đầy đủ – một sự đồng thuận rất đáng trân trọng; hơn 1,59 triệu nguyện vọng được xử lý – quy mô lớn nhất từ trước đến nay; 15 lượt lọc ảo nhóm diễn ra thông suốt, hội tụ dữ liệu chính xác và kịp thời; tỉ lệ ảo trung bình 172% – con số cho thấy khối lượng công việc đồ sộ mà các đơn vị đã phải vượt qua.

Về kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM, năm 2025 tiếp tục khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng trong chiến lược tuyển sinh của ĐHQG TPHCM và là một phương thức tuyển sinh được xã hội tin tưởng, đón nhận.

Về chuyên môn, cấu trúc bài thi được điều chỉnh theo hướng phù hợp hơn với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, tăng cường đánh giá năng lực tư duy, khả năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề. Phần tư duy khoa học được thiết kế với cách tiếp cận mới, chú trọng việc đặt thí sinh vào các tình huống gắn với thực tiễn, qua đó đo lường khả năng suy luận và khuyến khích tư duy phản biện, sáng tạo.

Về chuyển đổi số, ĐHQG TPHCM đã triển khai giấy chứng nhận kết quả thi điện tử có xác thực cùng với hệ thống đăng ký và tra cứu kết quả trực tuyến. Điều này góp phần rút ngắn thời gian, giảm thủ tục giấy tờ, tăng tính minh bạch và thuận tiện cho cả thí sinh lẫn các trường sử dụng kết quả.

Kỳ thi năm 2025 ghi nhận quy mô kỷ lục với hơn 152.000 thí sinh cùng hơn 223.000 lượt đăng ký dự thi tại 55 điểm thi thuộc 25 tỉnh/thành phố trên cả nước. Độ giá trị, tin cậy của bài thi tiếp tục được củng cố và nâng cao, thể hiện qua phổ điểm ổn định và khả năng phân hóa tốt.

Đã có 111 cơ sở giáo dục ĐH sử dụng kết quả thi trong tuyển sinh. Riêng hệ thống ĐHQG TPHCM, phương thức này chiếm khoảng 56,32% chỉ tiêu, thể hiện tầm quan trọng chiến lược của kỳ thi đánh giá năng lực trong bức tranh tuyển sinh chung.

Định hướng triển khai năm 2026, ĐHQG TPHCM đề nghị duy trì mô hình nhóm phía Nam do ĐHQG TPHCM điều phối; tập huấn lọc ảo sớm hơn và có Sở GD-ĐT tham gia; đề xuất nâng cấp hệ thống và dữ liệu thực hành mô phỏng lọc ảo; ĐHQG TPHCM tiếp tục đảm nhiệm vai trò điều phối (kỹ thuật - hạ tầng phù hợp).



