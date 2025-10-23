Hình ảnh bà Đỗ Thị Hồng Huế dù đang bị đình chỉ công tác vẫn có mặt tại trường và mở phòng làm việc, phụ huynh tập trung phản đối

Sáng 23-10, nhiều phụ huynh học sinh tại xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị - cho biết họ rất bức xúc khi thấy bà Đỗ Thị Hồng Huế - phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy - đang bị chính quyền tạm đình chỉ công tác, vẫn xuất hiện tại trường học.

Theo phản ánh, sáng cùng ngày bà Đỗ Thị Hồng Huế đến mở phòng Phó Hiệu trưởng để "giải quyết công chuyện" như mọi khi - dù đang bị đình chỉ công tác 15 ngày. Sau đó, bà Huế đề nghị xuống khu vực bếp ăn bán trú của trường để "làm rõ một số vấn đề".

Lo sợ bà Huế làm điều "bất thường" tại khu vực bếp ăn bán trú của học sinh, một số phụ huynh sống gần trường đã kéo đến ngăn cản, yêu cầu bà này rời đi.

"Thấy cô Huế vào trường, chúng tôi lập tức đến vì cô ấy đang bị đình chỉ. Không hiểu sao vẫn quay lại, còn đòi xuống bếp ăn của các cháu, khiến chúng tôi hoài nghi" - một phụ huynh nói.

Trong lúc bà Đỗ Thị Hồng Huế đang trình bày lý do "đến trường để minh oan", hàng chục học sinh có mặt đồng loạt hô vang: "Cô Huế về đi!" - khiến khung cảnh trường học trở nên căng thẳng.

Bà Đỗ Thị Hồng Huế trao đổi với các phụ huynh học sinh

Trao đổi với phụ huynh ngay tại trường học, bà Đỗ Thị Hồng Huế cho rằng bản thân bị hiểu lầm: "Thời gian qua, chưa rõ ai đúng, ai sai. Tôi làm ở đây 8 năm chứ không phải 1 năm. Tôi đến trường hôm nay để trình clip và yêu cầu xử lý những người sai phạm".

Trong clip, bà Huế cũng khẳng định nhiều lần yêu cầu Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ lắp đặt camera tại các phòng học và khu bếp ăn để giám sát, nhưng chưa được thực hiện. "Tôi chỉ muốn bảo vệ học sinh và làm rõ những điều bị vu khống" - bà Huế phân bua.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của bà Huế trong thời gian đang bị đình chỉ khiến không khí trường học hỗn loạn. Công an xã Kim Ngân sau đó đã có mặt để ổn định tình hình, mời bà Huế vào phòng làm việc, tránh gây mất trật tự. Bên trong phòng làm việc có cả Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ.

Lực lượng Công an xã Kim Ngân cũng đã trực tiếp giải thích, tuyên truyền vận động phụ huynh trở về nhà, tránh tụ tập gây mất trật tự, còn mọi việc đã có lực lượng chức năng điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 2-10, bà Đỗ Thị Hồng Huế bị UBND xã Kim Ngân ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày, liên quan vụ 40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn bán trú của trường. Sau khi hết thời hạn, ngày hôm qua (22-10), UBND xã tiếp tục gia hạn đình chỉ thêm 15 ngày để làm rõ trách nhiệm.

Một lãnh đạo địa phương cho biết, sự việc sáng 23-10 đang được công an và chính quyền xã xác minh, xử lý theo quy định.

Như Báo Người Lao Động phản ánh, sáng 26-9, sau bữa sáng bằng bánh tày nghi bị ôi thiu, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy xuất hiện triệu chứng nôn ói, đau bụng, phải đưa đi cấp cứu. Tổng cộng, 40 học sinh nhập viện điều trị. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận khi xuất hiện thông tin cho rằng bà Đỗ Thị Hồng Huế - phó hiệu trưởng phụ trách bếp ăn bán trú - đã có thái độ ngăn cản trong việc cho học sinh đi viện, dù nhiều em có biểu hiện rõ ràng bị ngộ độc thực phẩm. Sau đó, 75 học sinh bán trú nghỉ học tập thể để phản đối và yêu cầu làm rõ trách nhiệm của bà Huế. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định 1 trong 4 mẫu thức ăn dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus - tác nhân gây ngộ độc thực phẩm cấp tính. Ngày 2-10, UBND xã Kim Ngân đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Huế để phục vụ xác minh, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và tập thể.



