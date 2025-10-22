Tại cuộc họp, nhiều phụ huynh đề nghị đình chỉ công tác đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế

Tối 22-10, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho hay vừa quyết định gia hạn đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú tiểu học Kim Thủy - do liên quan vụ việc 40 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm.

Quyết định gia hạn đình chỉ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 23-10. Như vậy, đây là lần thứ 2 bà Đỗ Thị Hồng Huế bị đình chỉ công tác trong vòng 1 tháng kể từ khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Theo chính quyền địa phương, việc tiếp tục đình chỉ được thực hiện vì nhiều phụ huynh chưa đồng thuận để bà Huế trở lại trường khi vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, chưa có kết luận chính thức.

Trước đó, UBND xã Kim Ngân cùng Ban Giám hiệu Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy đã tổ chức họp với phụ huynh 75 học sinh bán trú để lấy ý kiến về việc tổ chức lại bếp ăn.

Tại cuộc họp, nhiều phụ huynh đề nghị tạm dừng công tác bà Đỗ Thị Hồng Huế cho đến khi kết quả điều tra được công bố, nhằm bảo đảm an toàn và tạo tâm lý yên tâm cho học sinh, phụ huynh.

Ngày 21-10, UBND xã Kim Ngân đã xin ý kiến Đảng ủy xã về việc gia hạn đình chỉ công tác đối với Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế và ý kiến này đã được chấp thuận.

Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh nguồn gốc và trách nhiệm liên quan để làm rõ vụ việc ngộ độc thực phẩm.

Như Báo Người Lao Động phản ánh, sáng 26-9, sau bữa sáng bằng bánh tày nghi bị ôi thiu, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy xuất hiện triệu chứng nôn ói, đau bụng, phải đưa đi cấp cứu. Tổng cộng, 40 học sinh nhập viện điều trị. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận khi xuất hiện thông tin cho rằng bà Đỗ Thị Hồng Huế - phó hiệu trưởng phụ trách bếp ăn bán trú – đã có thái độ ngăn cản trong việc cho học sinh đi viện, dù nhiều em có biểu hiện rõ ràng bị ngộ độc thực phẩm. Sau đó, 75 học sinh bán trú nghỉ học tập thể để phản đối và yêu cầu làm rõ trách nhiệm của bà Huế. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định 1 trong 4 mẫu thức ăn dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus - tác nhân gây ngộ độc thực phẩm cấp tính. Ngày 2-10, UBND xã Kim Ngân đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Huế để phục vụ xác minh, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và tập thể.



