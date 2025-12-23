HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế bị cách chức, địa phương đề xuất duy trì bếp ăn bán trú

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau khi phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế bị cách chức cùng hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ, bếp ăn bán trú của trường bị tạm đình chỉ hoạt động 5 tháng

Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế bị cách chức, địa phương đề xuất duy trì bếp ăn bán trú - Ảnh 1.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy - Ảnh Hoàng Phúc

Ngày 23-2, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho biết sau khi ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy và Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế bị cách chức, chính quyền địa phương đã có văn bản kiến nghị cấp trên xem xét cho phép duy trì bếp ăn bán trú tại trường trong 5 tháng.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Quảng Trị trước đó, bếp ăn của nhà trường bị đình chỉ hoạt động trong 5 tháng. Tuy nhiên, học sinh ở đây chủ yếu là con em đồng bào Vân Kiều, ở lại trường từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần, nếu bếp ăn tiếp tục bị đình chỉ, nhà trường sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức ăn uống, sinh hoạt cho 75 em bán trú.

Vì vậy, UBND xã Kim Ngân đã có văn bản kiến nghị cấp trên xem xét cho phép duy trì bếp ăn  tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy. Việc sớm cho phép bếp ăn hoạt động trở lại, đồng thời tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm được xác định là giải pháp cần thiết để bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt và sức khỏe cho học sinh thời gian tới.

Liên quan vụ việc trên, trong ngày 23-12, chỉ có 1 học sinh nghỉ học do bệnh, 74 em diện bán trú còn lại đều có mặt tại trường. Hoạt động dạy học tại trường diễn ra ổn định, không phát sinh tình huống bất thường.

UBND xã Kim Ngân cũng đã phân công ông Trần Duy Bình, Phó Chủ tịch UBND xã, tạm thời phụ trách và điều hành các hoạt động của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, trong thời gian chờ bố trí nhân sự mới.

Trước đó, như Báo Người Lao Động phản ánh, sáng 26-9, 41 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn trưa, do ngộ độc thực phẩm. 

Trong quá trình kiểm tra, xác minh vụ việc, Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế, người phụ trách bếp ăn bán trú của trường, đã 2 lần bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra, làm rõ trách nhiệm.

UBND tỉnh Quảng Trị sau đó xử phạt nhà trường tổng số tiền 196,5 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động bếp ăn trong thời hạn 5 tháng.

UBND xã Kim Ngân cũng đã ban hành quyết định kỷ luật cách chức đối với hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế.

Động thái của phụ huynh sau khi Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế bị cách chức

Động thái của phụ huynh sau khi Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế bị cách chức

(NLĐO) - Sau khi Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế bị cách chức, phụ huynh đã đưa con em mình đến trường, nề nếp dạy và học đã ổn định sau nhiều lần gián đoạn.

NÓNG: Cách chức Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

(NLĐO) - UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) đã quyết định cách chức Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế - sau vụ 41 học sinh ngộ độc thực phẩm.

Trường phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế làm việc bị phạt gần 200 triệu đồng nhưng không có tiền nộp

(NLĐO) - Sau vụ 41 học sinh phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm, Quảng Trị đã xử phạt Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy gần 200 triệu đồng.

