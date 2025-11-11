HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sau 2 lần bị tạm đình chỉ, phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế sắp trở lại làm việc

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Theo lãnh đạo địa phương, trường sẽ bố trí công việc phù hợp, không để bà Đỗ Thị Hồng Huế phụ trách bếp ăn học sinh cho đến khi có kết luận cuối cùng

Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế sắp trở lại sau vụ ngộ độc thực phẩm - Ảnh 1.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy - Ảnh Hoàng Phúc

Chiều 11-11, UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị đang xem xét phương án cho bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy - trở lại làm việc sau 1 tháng bị đình chỉ công tác vì vụ hàng chục học sinh nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, bà Huế sẽ hết thời hạn đình chỉ lần hai vào ngày 13-11. Theo quy định hiện hành, cán bộ bị đình chỉ công tác chỉ được áp dụng tối đa hai lần, sau đó nếu chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng thì phải được bố trí trở lại làm việc bình thường.

"Chúng tôi đã họp bàn với ban giám hiệu, phụ huynh, già làng và trưởng bản để tuyên truyền, giải thích rõ quy định này nhằm tránh tâm lý lo ngại trong cộng đồng. Nhà trường sẽ bố trí công việc phù hợp, không để bà Huế phụ trách bếp ăn học sinh cho đến khi có kết luận cuối cùng" - lãnh đạo xã này nói.

UBND xã Kim Ngân cũng cho biết đã có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị sớm hoàn tất điều tra, công bố kết luận về vụ việc để làm căn cứ xử lý dứt điểm, giúp ổn định hoạt động dạy học trong trường.

Trước đó, như Báo Người Lao Động liên tục phản ánh, sáng 26-9, hơn 40 học sinh của Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy có biểu hiện buồn nôn, đau bụng sau bữa ăn sáng tại trường và được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy 1 trong 4 mẫu thức ăn dương tính với Bacillus cereus – loại vi khuẩn có thể gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu chín để lâu ở nhiệt độ phòng.

Ngay sau đó, UBND xã Kim Ngân đã ra 2 quyết định đình chỉ công tác liên tiếp đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế để phục vụ xác minh vụ việc. Đến nay, sức khỏe các em học sinh đã ổn định, còn vụ việc đang chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Tin liên quan

Diễn biến nóng liên quan vụ nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

Diễn biến nóng liên quan vụ nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

(NLĐO) – UBKT Đảng ủy xã Kim Ngân (Quảng Trị) lập đoàn kiểm tra liên quan đến vụ việc ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Thông tin mới liên quan vụ nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

(NLĐO) - Theo lãnh đạo xã Kim Ngân, thời điểm hiện tại, nhiều phụ huynh vẫn chưa đồng thuận để bà Đỗ Thị Hồng Huế trở lại làm việc

Động thái bất ngờ của nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế giữa những ồn ào

(NLĐO) - Nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế gửi đơn cầu cứu chính quyền địa phương ở Quảng Trị.

