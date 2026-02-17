HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hình ảnh phố phường TPHCM "khác lạ" ngày đầu năm mới

ÁI MY

(NLĐO) - Sáng mùng 1 Tết, nhiều tuyến đường ở TPHCM vốn đông đúc trở nên tĩnh lặng; nhiều khu vực không còn cảnh mua bán tấp nập hay dòng người chen chân

Sáng 17-2 (mùng 1 Tết), khi nhịp sống thường nhật tạm lắng, TPHCM khoác lên mình vẻ tĩnh lặng hiếm thấy. Không còn dòng phương tiện ken đặc hay tiếng còi xe vội vã, nhịp sống như chậm lại, nhường chỗ cho sự tĩnh tại và cảm giác an yên lan tỏa trên từng tuyến đường, khu phố.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Khu vực xung quanh Chợ Bến Thành thông thoáng

Nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM vốn đông đúc trở nên thông thoáng lạ thường. Từ sáng sớm, người dân thong thả dạo bộ, chụp ảnh, tận hưởng không khí trong lành của ngày đầu năm - khung cảnh mà giữa nhịp sống hối hả thường ngày, người ta ít khi cảm nhận trọn vẹn.

Tại chợ Bến Thành, Hội trường Thống Nhất, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Bến Bạch Đằng..., không còn cảnh mua bán tấp nập hay dòng người chen chân như ngày thường. Thay vào đó là những gia đình du xuân, những nhóm bạn trẻ lưu lại khoảnh khắc đầu năm trong khung cảnh nhẹ nhàng, thư thả.

- Ảnh 5.

Người dân du xuân tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ

- Ảnh 6.

Công viên Bến Bạch Đằng tĩnh lặng

- Ảnh 7.

Hội trường Thống Nhất

- Ảnh 8.

Nhà thờ Đức Bà

- Ảnh 9.

Bưu điện Trung tâm TPHCM

- Ảnh 10.

Hồ Con Rùa

- Ảnh 11.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ

"Sự "vắng vẻ" sáng mùng 1 trở thành điều đáng quý. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi trong năm, người ta có thể sống chậm lại, tận hưởng trọn vẹn không khí Tết. Đây là điều mà những ngày thường hối hả khó có được" - chị Lê Ngọc Oanh (ngụ phường Chánh Hưng, TPHCM) nhận xét khi cùng gia đình dạo phố, chụp ảnh kỷ niệm.

Giữa nhịp điệu phát triển không ngừng, phố phường TPHCM vẫn luôn có những khoảng lặng đáng nhớ. Chính những khoảng lặng đầu xuân đã làm nên một TPHCM vừa năng động vừa sâu sắc, vừa rộn ràng mà cũng rất đỗi an nhiên.

- Ảnh 12.
- Ảnh 13.
- Ảnh 14.
- Ảnh 15.
- Ảnh 16.
- Ảnh 17.
- Ảnh 18.
- Ảnh 19.

Đường sá TPHCM sáng mùng 1 Tết thưa vắng, xe cộ không còn tấp nập như ngày thường

TPHCM không khí Tết mùng 1 Tết Tết Nguyên đán khoảng khắc bình yên
