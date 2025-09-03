HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Ổn định giá trị đồng tiền, tạo niềm tin cho nhà đầu tư

Thái Phương

(NLĐO) – Ngành ngân hàng luôn chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ, bảo vệ đồng tiền quốc gia...

Đây là chia sẻ của Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú về chặng đường của ngành ngân hàng trong 74 năm qua, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Kể từ khi thành lập năm 1951, cùng với những bước thăng trầm của lịch sử dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã khẳng định vai trò là trụ cột vững chắc của nền kinh tế.

Ngân hàng là kênh cung ứng vốn chủ yếu cho kinh tế

Theo ông Đào Minh Tú, trong từng giai đoạn, ngành ngân hàng luôn chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ, bảo vệ đồng tiền quốc gia, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định vai trò ổn định kinh tế Việt Nam - Ảnh 1.

Phó thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú

Ngân hàng Nhà nước đã từng bước hoàn thiện, đổi mới các công cụ chính sách tiền tệ, ngày càng tiến gần tới các nghiệp vụ ngân hàng trung ương hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế và xu thế phát triển của nền kinh tế đất nước.

Với một nền kinh tế đang phát triển, trong đó hệ thống ngân hàng là kênh cung ứng vốn chủ yếu cho nền kinh tế, chính sách tiền tệ đã phát huy vai trò là một trong những chính sách vĩ mô quan trọng của Chính phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hướng tới phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định vai trò ổn định kinh tế Việt Nam - Ảnh 2.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cùng lãnh đạo các ngân hàng thương mại tại Triển lãm thành tựu Đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ở Thủ đô Hà Nội dịp lễ 2-9

"Xuyên suốt chặng đường lịch sử, Ngân hàng Nhà nước luôn kiên định, nhất quán mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, coi đây là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong quá trình điều hành chính sách tiền tệ. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát là tiền đề để phát triển kinh tế đất nước, củng cố nền tảng vững chắc, duy trì niềm tin của nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp, người dân đối với môi trường kinh doanh. Qua đó giúp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, huy động và phân bổ tối ưu các nguồn lực" – ông Đào Minh Tú nhấn mạnh.

Tạo sự ổn định giá trị đồng tiền

Đặc biệt, trong 10 năm qua và trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã góp phần kiểm soát thành công lạm phát phù hợp với mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đặt ra và neo giữ kỳ vọng lạm phát ổn định - mục tiêu dưới 4,5%. Đây là một trong những mục tiêu chính trị lớn nhất, quan trọng nhất, là nền tảng cơ bản tạo sự ổn định của nền kinh tế, tạo sự ổn định giá trị đồng tiền, tạo niềm tin trong nền kinh tế, nhà đầu tư trong ngoài nước.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định vai trò ổn định kinh tế Việt Nam - Ảnh 3.

Phân khu "Ngân hàng Việt Nam - 74 năm niềm tin và tự hào" ghi dấu hành trình ngành ngân hàng hình thành, xây dựng, đổi mới và hội nhập quốc tế, tại Triển lãm thành tựu Đất nước

Thị trường tiền tệ hoạt động ổn định, mặt bằng lãi suất cho vay có xu hướng giảm để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người vay vốn và hỗ trợ trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế. Tỉ giá cơ bản ổn định, thị trường ngoại tệ thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ.

"Không chỉ bảo đảm tài chính cho kháng chiến, ngành Ngân hàng còn góp phần tạo dựng nền móng độc lập về tiền tệ, chủ quyền về kinh tế - tài chính, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, thu non sông về một mối, thống nhất đồng tiền, thống nhất lòng dân" – Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước khẳng định.

Hướng tới tầm nhìn đến năm 2045 - dấu mốc trọng đại kỷ niệm 100 năm độc lập của dân tộc, Ngân hàng Nhà nước xác định mục tiêu chiến lược là tiếp tục kiên định bám sát sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo và trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để thực hiện tốt nhất các mục tiêu phát triển chung của đất nước.


